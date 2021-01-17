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疑因債務糾紛尋短 退休警與妻陳屍屋內傳惡臭

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一棟大樓，今天有管理員報案，有一間套房內傳出臭味，警、消獲報到場後，認為有安全疑慮，搶快破門進入屋內，發現現場有炭盆、木炭等燃燒痕跡，鄭姓男子與張姓妻子躺在床上，已明顯死亡，現場還有借據、本票，據查，鄭是去年才退休的國道警察，妻子則是大陸籍配偶，全案今報請檢察官相驗，釐清死因。

據查，今天上午10時許，一棟大樓管理員報案，一間套房內傳出惡臭，警、消獲報到場時，認為有安全疑慮，未待房東，先行破門進入屋內，發現鄭姓男子（47歲）、林姓妻子（46歲）已躺在套房內的床上，無生命跡象。

經查，鄭姓男子是去年6月才從任職的國道警察單位辦理退休，妻子則是大陸籍配偶。

據查，現場無遺書，但有炭盆、木炭，以及一張本票及一張借據，本票上的金額約為60多萬元，經警方勘查現場後，現場無外力破壞、打鬥痕跡，兩名死者身上也無傷痕，初步研判無外力介入，已通知家屬配合檢警相驗，釐清死因。

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台中市鄭姓退休警員今天上午被人發現，與妻子陳屍在租屋處，疑燒炭尋短，檢警今相驗釐清死因。圖／聯合報系資料照
台中市鄭姓退休警員今天上午被人發現，與妻子陳屍在租屋處，疑燒炭尋短，檢警今相驗釐清死因。圖／聯合報系資料照

警察 國道

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