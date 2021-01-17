不滿同居女友碎碎念 台中阿伯拿刀砍她被送辦

台中市六旬張姓男子與林姓女子、林女兒子同居在北屯區文心路大樓內，二人在今天凌晨酒後起口角，張不滿林女相處時「碎碎念」，突然情緒失控，拿水果刀砍林女的背部，造成林女背部遭畫傷，警、消獲報到場時，將林女送醫，無大礙，張則在警詢後，被依殺人未遂罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

據查，今天凌晨3時許，北屯區文心路四段的大樓傳出有傷害案件，警、消獲報到場，發現林姓女子（52歲）的背部有刀傷，意識清楚，經送往中國醫藥大學附設醫院治療，無大礙。