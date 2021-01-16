影／通緝男開車逆向撞機車 逃逸8小時落網

新北市汐止區北山大橋今天中午發生汽車逆向行駛機車道，撞上8輛機車交通意外，造成兩名機車騎士受傷送醫，肇事駕駛蔡姓男子事後逃離現場，僅留同車女性友人在場。據了解，蔡男因是通緝犯因而涉嫌棄車逃逸，汐止警方已調閱沿路監視器畫面追緝，今晚9時許在板橋區逮到人，正押解返警局途中。

據了解，駕車肇事的蔡姓男子（34歲）因妨害自由案，去年12月18日遭台北地院發布通緝中，蔡男今天中午12時許在汐止區北山大橋，因逆向衝進機車道，導致多名機車騎士閃避不及發生車禍。

但車禍事故發生前，蔡男才在北市端中線違規右轉被警方攔檢，因盤查時謊報身分，隨即加速逃逸，才逆向闖入機車道，導致多輛機車閃避不及遭撞，與蔡男同車的25歲林姓女網友也坦承確有此事。