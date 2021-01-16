刑事局長交接 黃嘉祿：提升刑警工作環境、照顧同仁
新任刑事局長黃嘉祿，今天上午在警政署長主持下進行交接儀式，黃嘉祿說，刑事局為警政署特業幕僚單位，掌理全國刑事警察勤業務工作，他希望在前局長黃明昭奠定的基礎下，能全力以赴積極辦理刑事工作。
黃嘉祿指出他未來的刑事政策，今年將持續推動打擊詐欺、反毒、掃黑、查處假訊息、跨國境及新型態科技犯罪、強化校園安全等治安重點工作。
掃黑重點在防制街頭暴力聚眾鬥毆、檢肅槍枝，全力掃蕩幫派隱身政黨的組織犯罪，打詐及反毒則著重於打擊此等犯罪組織化、集團化，以及藉強化網路、電信、通訊科技偵查能力，並打擊新型態犯罪手法，刑事局會與政府跨部會通力合作，結合民間業者力量，研擬相關打擊策略，建構更綿密的社會安全網。
黃嘉祿最後說，他上任後將致力提升刑警工作環境，運用科技設備提高工作效能，強化刑事同仁專業知能，照顧同仁並為防制犯罪工作而努力。
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