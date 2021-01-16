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借機車給工地同事騎 不料被警方找上門查住宅竊案
台北市邱姓男子住家失竊，警方從涉案機車查出車主林姓男子，到他住家逮人追問，林卻稱半年前已將機車借給蔡姓友人。蔡到案坦承犯行，稱缺錢才偷竊，並坦承前陣子還在一處工地偷電纜。警方詢後將他依竊盜罪嫌送辦。
警方是本月13日下午接獲邱男報案，他稱他住在民權西路一處巷內，自家遭小偷闖入，遺失汽車晶片鑰匙、住家大門鑰匙、停車位柵欄遙控器，財損10350元。警方調閱監視器查出涉案人騎乘一部機車犯案，透過車號查出是林男，便到林的住家埋伏。
警方一見林便上前追問，不過林稱半年前已將機車借給蔡男，才發現蔡騎他的機車去偷竊。警方傳喚蔡男到案，蔡坦承犯行，更坦承去年11月還在承德路二段一處工地偷電纜。
警方發現蔡男都是夜間犯案，他長期打粗工為生，有竊盜、毒品前科，跟林是在工地認識，詢後將蔡依竊盜罪嫌送辦。
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