北市17年前的「冷案」 因嫌犯月前入獄採集唾液破獲

台北市中山區17年前發生一起強盜案，鍾姓男子將野狼機車停在路上遭搶，他頭部、頸部遭砍傷，涉嫌人是一對林姓父子，父子檔當下逃逸。警方到場採集地上血跡，無法比對出父子檔身分，直到去年底林男因重大刑案入獄，唾液須被擷取建檔，這起「冷案」才破案，鍾男也還記得當時場景。

警方調查，林男2003年跟父親在中山區吉林路見鐘將野狼機車停在街上，父子兩人心起歹念，持刀往前行搶機車，扭打過程中，鐘的後腦、頸部遭刺傷，林也反遭自己的刀刺傷，父子兩人其中一人騎鐘的機車逃逸，另一人騎車自己的車逃逸，路人見狀報警，鍾被趕到的警消送醫。

當時路口並無監視器拍下林姓父子檔行兇畫面，警方發現現場留的一攤血跡是涉案人的血，不過採集血液無法比對出涉案人身分，只能留存DNA建檔。

直到去年底林因重大刑案入獄，必須擷取唾液進行DNA建檔，林的DNA一輸入刑事局檔案庫，立刻分析出他與17年前的中山區吉林路強盜案有關聯，刑事局通知轄區中山分局重新調查。

中山分局傳喚鐘到案說明，鐘回憶當年是到吉林路的茶行找朋友，希望對方當忙介紹工作，豈料將價值約8000元的野狼機車一停下，就遭兩名男子搶劫。

警方調查發現林男的父親已過世，向獄所借提49歲的林偵訊，據了解，林有竊盜、槍砲、毒品等前科，他將所有肇責推給已過世的父親，他說是父親用刀砍殺對方，自己只有出拳。