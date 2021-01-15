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全台最大露營區旁竟藏製毒工廠 短租1個月趕年節前出貨
宜蘭縣武荖坑風景區為全台最大露營場地，但附近一棟3層樓民宅，竟被販毒集團相中做為製毒工廠，且集團採「打帶跑」策略，僅短租1個月，擬趕在過年前用毒旺季前生產出貨，調查局台北市調查處等單位接獲情資，今晚間6時許動員搜索，起出3級毒品「喵喵」成品6公斤、液態半成品385.9公斤，另逮捕3名疑似集團成員，目前搜索仍在進行。
該集團以機器從台中賣至宜蘭為由，因安裝機具需要時間，要承租房子用於休息，因此相中武荖坑附近的一棟3層樓透天厝，7日以每月3萬元代價承租該棟民宅，即在2、3樓製造毒品「喵喵」。
為掩人耳目，透天厝1樓僅留下幾張辦公桌椅，民宅外還貼有出租告示，但沒想到才租滿1周，工廠隨即遭台北市市調處、新北市永和分局、宜蘭調查站、羅東分局偵查隊、冬山分駐所等單位會同查獲。
據悉，租屋時共有4人，年約40多歲，穿著時髦，以國產車代步，僅在晚上出沒，未與附近住戶往來，直到今警調登門搜索，附近住戶才驚覺該棟透天厝竟是毒品分裝廠。
辦案人員調查，該集團僅短租1個月，鎖定過年前用毒旺季，擬採「打帶跑」方式製毒，生產完所需成品後，隨即退租閃人，所幸警調單位掌握情資，順利破獲該製毒工廠。
「喵喵」目前歸於三級毒品，屬於中樞神經興奮劑，多與K他命混用，是新型毒品「毒咖啡包」原料，今查緝起獲成品、半成品、液態酒精、甲苯等原料及各類製毒工具，至於是否全用於製作「喵喵」，還是有其他毒品成品，需交由警調帶回化驗鑑定才能確認。
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