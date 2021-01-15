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獨╱透天厝成製毒工廠 警調登門搜索鄰居才嚇一跳

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭縣冬山鄉武荖坑一棟3層樓民宅，疑似被販毒集團做為製毒工廠，調查局台北市調查處等單位接獲情資，今晚間6時許動員搜索，起出9包已分裝毒咖啡，另逮捕3名疑似集團成員，目前搜索仍在進行，查扣液態半成品385.9公斤。

據了解，該集團承租該棟民宅後，即在2、3樓分裝毒品，1樓僅留下幾張辦公桌椅，民宅外還貼有出租告示，企圖掩人耳目，警調在內查獲分裝成品、半成品，目前搜查仍繼續進行。

據悉，該集團以台中工具機廠商為由，機器賣至蘇澳附近工廠，因要安裝機具，才就近租屋，本月7日才剛租下民宅，預計停留1個月，但沒想到才租一周，工廠隨即遭檢調破獲。

租屋共有4人，年約40多歲，穿著時髦，以國產車代步，但僅在晚上出沒，未與附近住戶往來，直到今檢調登門搜索，附近住戶才驚覺該棟透天厝竟是製毒工廠。

宜蘭武荖坑附近一棟民宅，被販毒集團做為毒品分裝廠，警調目前搜索工作仍在進行。記者張議晨／攝影
宜蘭武荖坑附近一棟民宅，被販毒集團做為毒品分裝廠，警調目前搜索工作仍在進行。記者張議晨／攝影
宜蘭武荖坑附近一棟民宅，被販毒集團做為毒品分裝廠，警調目前搜索工作仍在進行。記者張議晨／攝影
宜蘭武荖坑附近一棟民宅，被販毒集團做為毒品分裝廠，警調目前搜索工作仍在進行。記者張議晨／攝影

毒品 透天 情資

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