聽新聞
test
0:00 / 0:00
新港農會會員代表選舉登記 警方查獲玩具槍西瓜刀
嘉義縣17個鄉鎮市農會會員代表及小組長選舉，下午3點截止登記，中午傳出有10多名黑衣年輕人開車包圍新港鄉農會，車上疑有槍枝，挑釁意味濃厚，警方到場證實假消息誤傳，虛驚一場。
警方說，在農會外盤查1輛違規車輛，發現車上有玩具槍一把，以及西瓜刀，無法認定與選舉有關，已經男子請回，將依社會秩序維護法函送法辦。
民雄警分局新港分駐所說，農會選舉，分駐所進行維護治安勤務，在農會門口發現一輛違規車輛，上前盤查，車主為20多歲男子，在車上查獲玩具槍及西瓜刀。
新港鄉農會選舉，只有總幹事林雅欣登記候聘連任，她說，她本人未在場，可能與選舉有關，農會職員與民眾無安全疑慮。據了解，總幹事雖同額，但理事長選舉有競爭，是否選舉有關，警方深入調查中。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言