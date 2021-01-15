新港農會會員代表選舉登記 警方查獲玩具槍西瓜刀

嘉義縣17個鄉鎮市農會會員代表及小組長選舉，下午3點截止登記，中午傳出有10多名黑衣年輕人開車包圍新港鄉農會，車上疑有槍枝，挑釁意味濃厚，警方到場證實假消息誤傳，虛驚一場。

警方說，在農會外盤查1輛違規車輛，發現車上有玩具槍一把，以及西瓜刀，無法認定與選舉有關，已經男子請回，將依社會秩序維護法函送法辦。

民雄警分局新港分駐所說，農會選舉，分駐所進行維護治安勤務，在農會門口發現一輛違規車輛，上前盤查，車主為20多歲男子，在車上查獲玩具槍及西瓜刀。

新港鄉農會選舉，只有總幹事林雅欣登記候聘連任，她說，她本人未在場，可能與選舉有關，農會職員與民眾無安全疑慮。據了解，總幹事雖同額，但理事長選舉有競爭，是否選舉有關，警方深入調查中。