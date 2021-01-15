南投破獲私菸工廠 起出菸絲可製50萬包香菸

年關將近走私猖獗，南投縣菸酒查緝小組13日會同海巡署雲林查緝隊在埔里鎮鯉魚路及永安路查獲二處私菸製造工廠。現場查獲菸絲7071.5公斤，換算可製成香菸約為50萬5000包香菸，市值估計高達新臺幣2仟萬餘元，另外扣押流籠、烘乾機、切絲機等整套製菸機具共10部，偵訊後將工廠6名員工依違反菸酒管理法移送法辦。

南投縣財政處表示，南投縣已經多年沒有查緝到私菸，這次緝獲私菸數量相當高，懷疑幕後有組織四處流竄，並選擇不靠海的南投縣加工製造私菸，已躲避查緝。這些被查獲的菸絲來源不明，財政處已經依法查扣，同時送交台灣菸酒公司鑑驗，追蹤品質和來源。