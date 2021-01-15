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矯正署高階主管交接 蔡清祥期勉勇敢面對問題

中央社 / 台北15日電

法務部矯正署15日舉行卸、新任高階主管及所屬矯正機關首長聯合交接暨宣誓典禮，由法務部長蔡清祥（前排右5）監交，勉勵矯正署持續落實矯正政策。（矯正署提供） 中央社
法務部矯正署15日舉行卸、新任高階主管及所屬矯正機關首長聯合交接暨宣誓典禮，由法務部長蔡清祥（前排右5）監交，勉勵矯正署持續落實矯正政策。（矯正署提供） 中央社
法務部矯正署今天舉行卸、新任高階主管及矯正機關首長聯合交接暨宣誓典禮，法務部長蔡清祥期勉新任首長務必勇敢面對問題並立刻解決，努力領導每一名矯正同仁堅守崗位。

矯正署發布新聞稿指出，因應台中監獄典獄長邱鴻基、彰化監獄典獄長黃坤前、台中看守所所長葉碧仁及矯正署組長陳世志退休，本次共有58名高階主管及機關首長調動，上午於矯正署大禮堂舉行交接儀式。

蔡清祥指出，感謝退休首長與單位主管過去為矯正工作奉獻的辛勞，尤其在新冠肺炎疫情期間，實施各項防疫措施，甚至協助分裝三倍券，使收容人也能為社會盡一份心力，達到良好教化成效。

蔡清祥並勉勵矯正署持續落實矯正政策，包括推動矯正學校改制工作，強化收容人家庭支持與援助家庭方案、逐步擴大自主監外作業及精進毒品犯戒癮工作等，以協助收容人成功復歸社會。

蔡清祥表示，新任監所首長都是經過法務部多方考量而出線的優秀人才，務必要勇敢面對問題，遇到任何問題立即解決，並以身作則，努力領導每一名矯正同仁堅守崗位，繼續為矯正志業奉獻心力。

到場觀禮的行政院人事行政總處副人事長蘇俊榮指出，肯定智慧監獄建置計畫達到良好成效，能適當運用影像分析技術進行人臉辨識，強化戒護安全，行政院人事總處將會持續協助獄政管理走向科技化，減輕同仁執勤壓力。

蔡清祥 法務部

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