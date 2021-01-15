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南投破獲私菸製造廠 7000公斤原料可做50萬多包

中央社 / 南投縣15日電

南投縣政府會同海巡署雲林查緝隊等單位前往埔里鎮破獲私菸製造工廠，合計查獲7071.5公斤菸絲原料，換算可製成約50萬5000多包香菸，市價估計達新台幣2000多萬元。

年關將近，南投縣政府菸酒查緝小組13日會同海巡署雲林查緝隊分別前往埔里鎮鯉魚路、永安路，破獲以鐵皮屋為掩護的私菸製造工廠，廠內6、7名員工被查獲時正產製香菸，由於被查獲的工廠外觀低調、位置隱密，員工見查緝人員找上門，第一時間嚇得坦承。

南投縣政府財政處今天發布新聞稿指出，現場查獲菸絲7071.5公斤，換算可製成約50萬5000多包香菸，市值估計達2000多萬元，另扣押烘乾機、切絲機等整套製菸機具共10部，是南投縣近年少見查獲如此具規模的產製私菸地下工廠。

財政處表示，農曆春節將近，香菸需求增加，私菸業者看準商機蠢蠢欲動，這起案件是因海巡署雲林查緝隊加強彰化、雲林地區邊境管制，導致私菸業者無法橫行彰化、雲林，轉而將不法行為移到南投縣埔里鎮進行產製，相關單位持續擴大追查犯嫌。

財政處指出，依菸酒管理法規定，未經許可產製私菸者，可處5萬元到100萬元罰鍰，若是查獲物現值超過100萬元，更可處查獲物現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高1000萬元。

財政處呼籲不法業者勿心存僥倖，更籲請縣民共同打擊不法，若發現疑似不法菸酒製造業者，可撥打縣府菸酒檢舉專線電話049-2243741舉報。

私菸 海巡署

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