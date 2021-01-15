影／AB車遇警攔檢加逃800公尺 撞上停等紅燈車警逮3人

詐欺通緝陳姓男子今天駕車行經新北市中和區遇警攔查，不僅不停車還加速逃，警追約800公尺，陳男因撞上停等紅燈汽車被警逮，車內並起出毒品及吸食品，警詢後陳男連同車黃姓及劉姓友人共3人依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

中和警分局錦和派出所今天凌晨在中和區中正路執行路檢勤務，攔下28歲陳姓男子所駕駛一輛黑色汽車，車上還搭載32歲黃姓男子及31歲劉姓男子，因車身與車牌不符，警要求駕駛下車受檢，陳男卻乘機加足油門逃逸。

警方尾隨追逐約800公尺，陳男因高速追撞前方停等紅燈連姓男子汽車，導左前輪彈開，車頭嚴重毀損，無法再逃只乖乖就逮。