台南市東區大樓套房常有人開轟趴 警方查獲安毒

台南市東區一處商處大樓套房內，被民眾檢舉常有不良份子擁槍自重並聚集毒品開轟趴，台南市警五分局組專案小組蒐證後，今天前住調查，查獲140多公克安非他命及操作槍及子彈，帶回涉案陳姓男子6人調查，警詢後依毒品罪嫌法辦。

警方接獲民眾檢舉，位於台南市大同路一棟住商大樓樓上套房，常有不良份子擁槍自重並聚集毒品轟趴，經專案小組蒐證後，認為情資可靠，報請台南地檢察署檢察官指揮偵辦。