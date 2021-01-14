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台南市東區大樓套房常有人開轟趴 警方查獲安毒
台南市東區一處商處大樓套房內，被民眾檢舉常有不良份子擁槍自重並聚集毒品開轟趴，台南市警五分局組專案小組蒐證後，今天前住調查，查獲140多公克安非他命及操作槍及子彈，帶回涉案陳姓男子6人調查，警詢後依毒品罪嫌法辦。
警方接獲民眾檢舉，位於台南市大同路一棟住商大樓樓上套房，常有不良份子擁槍自重並聚集毒品轟趴，經專案小組蒐證後，認為情資可靠，報請台南地檢察署檢察官指揮偵辦。
專案小組見時機成熟，今天上午8點持搜索票前往查緝，當場查獲主嫌陳姓男子等共6人，另查扣第二級毒品安非他命2大包50.93公克及94.14公克、吸食器3組、夾鋉分裝袋一批、電子磅秤1台，及模擬槍1枝、手槍把手1枝、子彈10顆等證物，詢問後移送台南地檢察署擴大偵辦。
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