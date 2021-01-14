開62槍彭偉明曾是「幻風車隊」成員 還是「艋舺」臨演

台中市男子彭偉明在3日持改造長槍在南屯區連開62槍，事後投案躍上新聞版面後，彭一一被起底，除了曾在11年前是輾屍案的主角外，他也曾擔任電影「艋舺」的臨時演員，據台中資深警官透露，彭早年都在北區雙十路活動，曾是台中知名傳播妹車隊「幻風車隊」的成員之一，該車隊過去也是台中角頭翁奇楠子弟兵所成立，該車隊也曾涉嫌提供毒品給旗下傳播妹，彭也有毒品的素行紀錄。

台中市一名資深警官表示，彭偉明綽號「彭光（台語：意指膀胱）」在輾屍案前，曾是台中市知名的傳播車隊「幻風車隊」的成員之一，在十多年前，當年傳播經紀公司的戰國年代，因當時KTV叫傳播妹的消費型態才剛剛盛行，也因此有許多道上兄弟，加入經營傳播車隊的行列，而彭所屬的「幻風車隊」，都是當年台中市大型的傳播車隊之一，該車隊會提供毒品給旗下傳播妹提神、助興。

資深警官表示，所謂的車隊，就是由傳播經紀公司經營的載送傳播妹到各大娛樂場所的服務，包括KTV、酒店、卡啦OK、舞廳等，當時車隊流行負責開車的車伕，車內都會攜帶一台無線電，以利與公司、客人及娛樂場所聯繫，方便載傳播妹的業務進行。

他表示，因為傳播妹車隊盛行，也造成車隊成員常與叫客的消費者起糾紛，多數糾紛來源，都是因傳播妹而起，有些傳播妹是「鑲金」，意指單純陪喝、陪唱、不給客人碰的，但有些客人在酒酣耳熱之際，都會趁機亂來，傳播妹向車伕反映後，就會引發傷害、鬥毆案件。