醫院報案拾獲不明粉末 離譜警副所長竟當場沖洗丟掉

桃園市警局1名賴姓前所長接獲醫院通報有2包不明粉末，沒檢驗就判定是「砂糖」直接沖掉丟棄，未料1小時後院方又找到第3包，經驗出海洛因陽性反應；檢方簽分將賴列湮滅證據被告，但粉末拾獲地無監視器，加上成分不明，究竟是何物無從認定，予以賴不起訴，賴事後也被調離主管職。

檢方查，賴員（57歲）2019年6月18日晚上9點10分接獲醫院警衛通報，表示院內X光室撿到2包不明粉末，賴到場後竟在9點20分，將警衛交付的2包粉末拿到洗手台沖洗殆盡，並將夾鏈袋丟棄後離開。

檢方指出，因當天早上新北市警方在林口查獲1名蔡姓通緝犯，過程蔡拒捕從2樓跳下骨折，晚上8點多送醫檢查，隨即在9點多X光室就發現2包不明粉末，經賴員在警衛面前拿去洗手台沖洗、丟棄後。

晚上10點多，因為另有病患需要照X光，移動枕頭時又發現第3包粉末，因現場另有新北員警戒護，醫院改將這包粉末交給新北警方，帶回初篩呈現第1級毒品海洛因陽性反應。

經新北警方將毒品送案，且現場包括警衛在內，有數人目擊賴員當場把不明粉末沖洗丟棄，檢察官認為有疑義，主動簽分依湮滅證據罪嫌偵辦。

訊時賴堅決否認，辯稱到場有問醫護人員，因拾獲地點無監視錄影畫面，且根據經驗法則，該2包粉末「可能是砂糖或其他物品」，所以才請警衛見證，將2包粉末當作廢棄物處理。

檢方指出，拾獲現場確無監視器，無從查知粉末是誰所有，蔡姓通緝犯也否認3包粉末是他的，表示事前已被警方搜身、就醫後又全程戒護，X光室之後還有其他病人使用，自己也不認識賴員。

檢方認為，該粉末已被沖洗殆盡，此際尚無因告訴、告發，自首等情形已開始偵查的刑事案件，自也無刑事被告案件可言，難認賴有何隱匿關係他人刑事被告案件之情；檢方為求謹慎，並詳查賴員近期金流、帳戶進出等，但都沒發現可疑或大筆金額。