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桃警刑事局聯手緝毒破販毒集團逮7人 起出4000公克毒品

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園地檢署檢察官李韋誠昨天傍晚指揮平鎮警分局會同刑事警察局、宜蘭縣警局及保二總隊，兵分二路，突襲位於平鎮區快速路及楊梅區青山一路民宅，破獲以34歲鄧姓男子為首的販毒集團，當場逮捕7嫌，並起出2600公克高純度K他命，市價約400萬元，另外還有1400公克咖啡包，合計4000公克的毒品被分裝成不同的包裝。

7名涉案者今天上午被依毒品危害防制條例移送桃園地檢署，專案小組仍在擴大偵辦中。

平鎮警分局偵查隊長陳麒益表示，分局與刑事局去年12月初，於中壢區查獲994公克高濃度K他命，當時研判僅送貨的嫌犯身上就有大量毒品，背後應有販毒集團供應貨源，經分析比對後，確認34歲的鄧姓男子為主嫌，而且還藏有毒品，繼續在大桃園販毒。鄧嫌生性狡猾行蹤不定，常換交通工具，連窩藏點也至少兩處，毒品分裝及運送都隨機出貨，目的就是讓警方無法鎖定。

但是專案小組經過1個多月跟監布線，還是在昨晚掌握他藏匿處。檢察官李韋誠下令逮人，並向法院申請搜索票獲准，隨即調派平鎮警分局結合刑事局一大三隊、宜蘭縣警察局及保二總隊，兵分二路直搗平鎮區快速路及楊梅區青山一路攻堅逮人，一舉逮捕鄧姓主嫌和同夥4男2女，起出K他命毒品31大包總重量2600公克、毒品咖啡包1400公克、電子磅秤2台、販毒帳冊、點鈔機1台及販毒用聯絡手機。

鄧男坦承販毒，卻無法說明毒品來源，對專案小組的訊問均避重就輕回答。警方今天把7嫌均依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

警方起出K他命、咖啡包毒品合計4000公克。記者鄭國樑／翻攝
警方起出K他命、咖啡包毒品合計4000公克。記者鄭國樑／翻攝
檢警專案小組逮捕鄧姓主嫌和6名同夥。記者鄭國樑／翻攝
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毒品 販毒 警察

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