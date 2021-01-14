影／昔輾屍案主角當街開62槍 案發後5分鐘報警：我要自首

台中市南屯區龍富路一家當鋪，3日凌晨遭彭偉明持改造長槍，對著當鋪前的一輛休旅車偉連開62槍，幸未釀人員傷亡，彭在案發後的5分鐘，就用撥打電話到台中市警局勤務中心，宣稱要自首，隨後在當天凌晨2時許，就帶著作案用改造長槍到派出所投案，彭稱，3年前曾在KTV與人起糾紛，當時被打斷雙手與右腳，因寒流來襲，「舊傷隱隱作痛」，才又想起當年宿怨，前往報復。

據查，彭偉明在3年前在北屯區崇德路一家KTV與人起糾紛，事後雙方相約在北屯區某停車場談判，當時彭因帶的人少，反被對方毆打，過程中彭的雙手、右腳都被打到骨折，涉嫌毆打彭偉明的涉案人，都被依傷害罪，在去年11月25日判決確定，分遭判3月至5月不等刑期，但事後涉案人都未賠償彭，也未向彭道歉，因此埋下宿怨。

彭偉明在去年底接獲消息，曾經毆打他的涉案人，將會到台中市南屯區龍富路的一家籌備開幕的當鋪工作，彭偉明因此前往勘查現場，並在今年1月3日凌晨零時許，開車前往該家當舖對面，發現當鋪內人員正因要開幕，正在內部慶功，其中有一名員工外出要開停在當鋪前停車格的休旅車時，彭拿出改造長槍，對著休旅車尾連開62槍，該名員工趕緊閃避，未釀傷亡。

彭偉明在犯後約5分鐘後，就撥打電話到台中市警局，稱剛犯下南屯區龍富路的槍擊案，彭在3日凌晨2時許，就自行其往台中市第二警分局永興所自首，並攜帶當時作案用的改造手槍。

彭偉明到案後辯稱，當時打他的涉案人，事後沒有一句道歉，也無任何賠償，加上年底寒流來襲，舊傷隱隱作痛，一時忍不住，才去當鋪開槍。