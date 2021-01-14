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掃射台中南屯當鋪62槍 涉案歹徒是昔日輾屍案主角

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區龍富路的一家當鋪，在3日時遭歹徒持改造長槍連射62槍，涉案的歹徒事隔12小時向警方投案，警方發現，涉案的歹徒彭偉明，11年前就曾因撞死闖紅燈的黃姓婦人，鬧上新聞版面，當時彭的張姓友人到場助陣，還輾壓黃婦屍體，態度囂張，彭在案發後隔年就被依過失致死罪，判刑10月定讞，如今又惡性不改，持改造長槍掃射，讓警方大嘆「本性難移」。

涉嫌3日凌晨在南屯區龍富路當鋪開槍的彭偉明（36），在2010年5月間，曾開車高速撞死闖紅燈的黃姓婦人，彭的友人張惟勛到場，除咆哮警員外，還開車衝撞交通錐，過程中輾過黃婦的小腿，案發後引發社會撻伐，3天後彭、張二人從殯儀館入口，一路跪爬進黃婦靈堂前上香，全案在2011年判決確定，彭遭依過失致死罪，判刑10月，張則被依損壞屍體、妨害公務等罪，判2年4月。

今年1月3日凌晨1時許，位於南屯區龍富路的一家當鋪，遭彭偉明（36歲）持改造的長槍，對著當鋪與當鋪前的一輛轎車，不斷掃射，連開了數十槍後才停手，因現場槍聲大作，附近超商店員還以為是在放鞭炮，幸好未釀人員傷亡，歹徒犯案後逃逸無蹤，但僅事隔12小時，就在當天中午向警方投案。

彭偉明到案後辯稱，因為曾與當鋪業者結怨，遭人毆打，才會心生不滿，前往當鋪開槍洩憤，警方對彭的說法高度存疑，已將涉案改造槍支送往鑑定，並依槍砲、殺人未遂等罪，移送台中地檢署偵辦，檢察官訊問後，聲押獲准。

台中市南屯區當鋪在3日遭歹徒掃射62槍，涉案歹徒彭偉明在2010年間曾涉過失致死罪，鬧上新聞版面。圖／報系資料照
台中市南屯區當鋪在3日遭歹徒掃射62槍，涉案歹徒彭偉明在2010年間曾涉過失致死罪，鬧上新聞版面。圖／報系資料照
台中市南屯區龍富路一家當舖在3日遭歹徒開62槍，當舖歇業迄今。記者陳宏睿／攝影
台中市南屯區龍富路一家當舖在3日遭歹徒開62槍，當舖歇業迄今。記者陳宏睿／攝影

台中市南屯區龍富路一家當舖在3日遭歹徒開62槍，當舖歇業迄今。記者陳宏睿／攝影
台中市南屯區龍富路一家當舖在3日遭歹徒開62槍，當舖歇業迄今。記者陳宏睿／攝影

歹徒當天犯案用的槍支。記者陳宏睿／翻攝
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當鋪 屍體

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