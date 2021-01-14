台中南屯當鋪、轎車遭人掃射62槍 歹徒投案稱洩憤遭押

台中市南屯區在元旦連假期間，傳出有一家位於龍富路的當鋪，遭歹徒持改造長槍連開62槍，歹徒在涉案後事隔12小時，就向警方投案，全案經偵訊後，依槍砲、殺人未遂等罪，移送台中地檢署，檢方聲押獲准。

據查，全案發生在今年1月3日凌晨1時許，位於南屯區龍富路的一家當鋪，遭彭姓男子（36歲）持改造的長槍，對著當鋪與當鋪前的一輛轎車，不斷掃射，連開了數十槍後才停手，因現場槍聲大作，附近超商店員還以為是再放鞭炮，幸好未釀人員傷亡，歹徒犯案後逃逸無蹤，但僅事隔12小時，就在當天中午向警方投案。