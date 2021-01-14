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台中南屯當鋪、轎車遭人掃射62槍 歹徒投案稱洩憤遭押

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區在元旦連假期間，傳出有一家位於龍富路的當鋪，遭歹徒持改造長槍連開62槍，歹徒在涉案後事隔12小時，就向警方投案，全案經偵訊後，依槍砲、殺人未遂等罪，移送台中地檢署，檢方聲押獲准。

據查，全案發生在今年1月3日凌晨1時許，位於南屯區龍富路的一家當鋪，遭彭姓男子（36歲）持改造的長槍，對著當鋪與當鋪前的一輛轎車，不斷掃射，連開了數十槍後才停手，因現場槍聲大作，附近超商店員還以為是再放鞭炮，幸好未釀人員傷亡，歹徒犯案後逃逸無蹤，但僅事隔12小時，就在當天中午向警方投案。

彭姓男子到案後辯稱，因為曾與當鋪業者結怨，遭人毆打，才會心生不滿，前往當鋪開槍洩憤，警方對彭的說法高度存疑，已將涉案改造槍支送往鑑定，並依槍砲、殺人未遂等罪，移送台中地檢署偵辦，檢察官訊問後，聲押獲准。

台中市南屯區龍富路一家當鋪在3日凌晨，遭彭姓男子持改造長槍掃射，彭在案發後自行向警方投案。圖／報系資料照
台中市南屯區龍富路一家當鋪在3日凌晨，遭彭姓男子持改造長槍掃射，彭在案發後自行向警方投案。圖／報系資料照

當鋪 殺人 超商

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