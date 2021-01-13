影／脫逃毒蟲警局旁遭逮 跛腳被解送狼狽喊痛

40歲瞿姓毒品通緝犯昨天遭警方逮捕後，假意供出上游毒藥頭，今天帶著員警到台北市萬華區峨眉街一處民宅趁隙逃跑，警方5小時內將其逮回，今晚依毒品通緝案及逃脫罪嫌將其送辦時，他跛腳步出警局，因雙手被上銬不斷喊痛，狼狽搭上警車解送地檢署。

警方表示，瞿男先前因涉毒品案，遭法院發布通緝，昨天萬華分局龍山派出所員警在轄內昆明街上查獲瞿男，帶返警局偵詢時，供稱欲提供毒品上游情資、指證上游藥頭。

員警原本想把握機會向上溯源，今天下午2時許帶著瞿男前往萬華區峨眉街一處民宅進行蒐證，因地處西門町商圈內，途中人潮眾多，為避免藥頭、同夥發現瞿男遭警查獲，還帶警察找上門，故同行員警暫時將瞿男手銬解開。

未料，瞿男與員警上到民宅5樓時，卻趁隙衝下樓逃亡，現場警員見狀立刻通報支援警力協助，瞿男逃逸約5小時後，在相距案發地200公尺處的台北市警察局旁小巷內，遭萬華分局及台北市刑警大隊警方查獲。

警方說，全案詢後依刑法脫逃罪及毒品通緝案送辦，當事員警也將依疏縱人犯罪嫌函送偵辦，並依規定懲處。針對人犯不慎脫逃，萬華分局將加強人犯解送相關教育訓練及檢核流程，極力避免相關情勢再發生。