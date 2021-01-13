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毒蟲假意指證上游藥頭 趁隙逃脫5小時落網

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

40歲瞿姓男子先前因涉毒品案遭到通緝，近日被警方查獲，他假意指證上游藥頭，今天下午帶員警到萬華區峨眉街一處民宅溯源，趁隙逃跑；警方5小時後在中山堂旁小巷將其逮回，詢後解送歸案，並多辦一條逃脫罪，當事警員也將被依疏縱人犯罪嫌函辦，依規定懲處。

警方表示，瞿男因毒品案遭到通緝，昨天被萬華分局龍山派出所查獲，他到案後假意配合警方溯源上游藥頭，今天下午2時許隨員警前往萬華區峨眉街一處民宅5樓蒐證。

途中因西門町商圈內人潮眾多，為避免打草驚蛇，讓毒販發現瞿男帶著警察上門，員警暫時解開瞿男手銬，未料瞿男趁隙逃脫，沿民宅樓梯衝下，一路逃跑。

員警見狀立刻通報情況，呼叫支援警力協助追捕，轄區萬華分局及刑警大隊警方展開搜捕，今晚7時許在中正區延平南路一處小巷內查獲瞿男，將其帶返警局偵辦。

警方說，全案詢後會依毒品罪嫌將瞿男解送歸案，另依逃脫罪嫌移送偵辦，當事員警部分，也將依疏縱人犯罪嫌函送法辦，並依規定懲處。

警方今晚7時許在中正區延平南路一處小巷內查獲瞿男。記者李隆揆／翻攝
警方今晚7時許在中正區延平南路一處小巷內查獲瞿男。記者李隆揆／翻攝

毒品 通緝 藥頭

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