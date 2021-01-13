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影／新北保大查獲女子駕駛行動運毒車 不僅藏毒還有槍

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北保大員警日前在新北市三重區查獲一輛行動運毒車，車內不僅藏各式毒品，還搜出改造槍彈，當場逮捕歐陽姓女子，警詢後依違反槍砲及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北保大第二中隊員警本月8日晚上8時許巡邏時，在車水馬龍的三重區正義北路上，發現一輛停等紅燈的百萬級奧迪汽車十分可氣，當街攔下進行盤查，車內歐陽姓女子30歲一開始還相當配合，員警眼尖仔細檢查後，先在方向盤下方發現1大包卡西酮，隨後在汽車排檔座下方及副駕駛座下方查獲神仙水、K他命、毒品咖啡包及空氣手槍一把、制式子彈2 顆，簡直就是行動毒庫。

警詢後將歐陽姓女子依違反槍砲及毒品罪嫌移送新北地檢偵辦，因車內藏有各式毒品，警方不排除涉嫌販毒，強調後續將再溯源追查。

警方指出，新興包裝的毒品容易透過各種包裝方式偽裝，已經不只是製作成毒香菸，更混合多種毒品偽裝成為提神飲料、即溶咖啡或奶茶、常見的零食例如果凍、軟糖或是仙渣餅、梅粉等，藉著炒熱氣氛，容易使人暫時失去警覺而遭慫恿或引誘導致誤食，若因此不慎染上毒癮，甚至危害生命安全，後果將難以收拾；警方呼籲年輕朋友從事正當休閒活動，遠離毒品，以免毒害一生。

新北保大員警日前在新北市三重區查獲一輛行動運毒車，車內不僅藏毒還有槍。記者王長鼎／翻攝
新北保大員警日前在新北市三重區查獲一輛行動運毒車，車內不僅藏毒還有槍。記者王長鼎／翻攝
新北保大員警日前在新北市三重區查獲一輛行動運毒車，車內不僅藏毒還有槍。記者王長鼎／翻攝
新北保大員警日前在新北市三重區查獲一輛行動運毒車，車內不僅藏毒還有槍。記者王長鼎／翻攝
新北保大員警日前在新北市三重區查獲一輛行動運毒車，車內不僅藏毒還有槍。記者王長鼎／翻攝
新北保大員警日前在新北市三重區查獲一輛行動運毒車，車內不僅藏毒還有槍。記者王長鼎／翻攝
新北保大員警日前在新北市三重區查獲一輛行動運毒車，車內不僅藏毒還有槍。記者王長鼎／翻攝
新北保大員警日前在新北市三重區查獲一輛行動運毒車，車內不僅藏毒還有槍。記者王長鼎／翻攝
新北保大員警日前在新北市三重區查獲一輛行動運毒車，車內不僅藏毒還有槍。記者王長鼎／翻攝
新北保大員警日前在新北市三重區查獲一輛行動運毒車，車內不僅藏毒還有槍。記者王長鼎／翻攝
新北保大員警日前在新北市三重區查獲一輛行動運毒車，車內不僅藏毒還有槍。記者王長鼎／翻攝
新北保大員警日前在新北市三重區查獲一輛行動運毒車，車內不僅藏毒還有槍。記者王長鼎／翻攝

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