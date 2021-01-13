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將回任警政署警政委員？ 南市警局長詹永茂：請繼續支持南警
警政署擬在今天下午發布人調動高階警官，傳出將回任警政署警政委員的台南市警察局長詹永茂中午說，「該負的責任，還是要勇於承擔。」請繼續支持南警，記者詢問是否真要離開，詹簡短說「真的！」未再多談。
詹永茂說，人事異動甚囂塵上，截止中午尚未接到警政署派令，「這是長官深思熟慮後的考量」，目前相關案子偵辦告一段落，長官的調動，他都會欣然接受。
談到可能是去年長榮大學女大生案而黯然離開，詹永茂說，「錯了就要改」，但案子能在6小時破案，南警同仁真的非常努力，過程中的辦案瑕疵要記取教訓。他說，在台南半年，時間有點短，有些警政業務短期難難出成效，但南警同仁真的非常努力，請繼續為南警加油，市民當警察後盾。
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