將回任警政署警政委員？ 南市警局長詹永茂：請繼續支持南警

警政署擬在今天下午發布人調動高階警官，傳出將回任警政署警政委員的台南市警察局長詹永茂中午說，「該負的責任，還是要勇於承擔。」請繼續支持南警，記者詢問是否真要離開，詹簡短說「真的！」未再多談。

詹永茂說，人事異動甚囂塵上，截止中午尚未接到警政署派令，「這是長官深思熟慮後的考量」，目前相關案子偵辦告一段落，長官的調動，他都會欣然接受。