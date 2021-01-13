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通緝犯住家樓頂試槍 引來警方破獲改造工廠
台北市警大安分局日前接獲線報，新北市樹林區佳園路三段一處大樓頂樓，近日碰碰聲大作，附近民眾懷疑是槍聲因此人心惶惶。警方展開調查，11日在該大樓循線破獲槍枝改造工廠，竟是住戶陳姓主嫌（26歲）改造槍枝後，到屋頂試槍。
警方說，專案人員多日跟監埋伏，深知陳姓主嫌平時會攜帶名片槍防身、火力強大，警方收網時不敢大意，11日清晨拂曉埋伏出擊，等犯嫌出門時，由特勤中隊及大安警分局同仁奮攻堅，一舉破獲改造槍枝工廠案件，起獲成品改造槍枝5支、子彈84發、改造槍工具一批(勘驗符合槍枝改造工廠)，二級毒品安非他命56公克、新興毒品梅錠、搖頭丸、咖啡包等共計182公克。陳姓主嫌火力強大，警方對於槍枝來源不敢鬆懈，持續向上溯源擴大偵辦中。
警方調查，陳姓嫌犯以販毒與改造槍械，因此平常槍不離身防止遭人盯上，他因涉妨害自由遭判刑7個月，卻又涉毒品案遭通緝，因此陳嫌常更換住所以避免警方查緝，不過陳嫌在家中頂樓試槍，槍聲轟然大作，驚動鄰里，才讓此案曝光，警方依槍砲、毒品等罪，將陳嫌移送新北地檢署偵辦。
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