影／中打年前破2兵工廠 嫌犯辯：怕修法後貴了買不到

刑事局中打五隊在今年初分別在台南、嘉義二地，破獲兩處兵工廠，帶回涉案馮姓、吳姓男子，並查扣改造手槍4把、槍支零件等贓證物，其中馮到案時辯稱，他本身喜歡改槍，擔心去年槍砲條例修法後，零件會變貴，「趁便宜多買一些存起來，避免買不到」，全案警詢後依槍砲罪送辦，檢方訊後命馮以5萬交保、吳責付。

辦案人員指出，槍砲彈藥刀械管制條例在去年6月修法，改造槍與制式槍的刑責一樣，都是5年以上，有的歹徒會認為，改造槍支的黑市行情可期，可望水漲船高，因此在去年間就大量存貨，以利日後收單改槍交貨。

辦案人員分析，過去黑市制式手槍行情約為10多萬、改造手槍約為3萬多元，修法以後，兩者刑責一樣，不過取得難易程度不同，制式槍支相對還是比較難取得，因此不肖歹徒可能覬覦改造手槍的取得成本低，改造成功後，獲利可期，因此就算刑責已提高到與制式槍支相同，但仍鋌而走險。

刑事局中打第五隊在去年5、6月間獲報，台南市馮姓男子（45歲）、嘉義市吳姓男子（23歲）涉嫌改造模擬槍，全案與台南市刑大、嘉義市第一警分局合組專案小組蒐證，今年1月8日收網抓人，帶回馮、吳二人。

專案小組查扣改造手槍4把、模擬槍2把、子彈32顆、滑套15個、下槍身14個、彈匣15個、手持電鑽2枝、游標卡尺2枝等改造工具2批等相關證物，其中一把改造手槍，是華瑟PP手槍，是知名電影007的著名手槍。

馮姓、吳姓男子二人在警詢時都辯稱，改槍只是愛好，沒有要販售的意圖，不過二人都有類似案類前科，說法讓警方高度懷疑。

另外，馮姓男子除了有2把改造槍、2把模擬槍外，還有各十多件分屬不同手槍的滑套、下槍身，研判馮將在收單後，才會把其他零件收齊，並組裝改造，不過馮辯稱，因為槍砲修法，擔心模擬槍的零件變貴，所以提前搶便宜先買，但都是興趣，沒有要販售。