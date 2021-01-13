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越界非法捕魚！大陸漁船拒停船受檢 罰120萬後驅離出境
一艘大陸漁船去年在台中港外海非法越界捕魚1000公斤且拒絕停船受檢，經重罰120萬後今天被海巡署驅離出境，要求船長不得再進入我國禁限制水域作業。
海巡署第四巡防區指揮部去年11月20日指揮艦隊分署台中海巡隊執行「護永專案-區域聯防」、「海洋保育執法擴大掃蕩專案」，在台中港外海36浬，距領海基線21浬處，帶案查扣越界捕魚中國籍漁船，該船非法越界捕魚1000公斤且拒絕停船受檢，經重罰120萬後驅離出境。
海巡署艦隊分署本月11日依兩岸人民關係條例第29、32、80條之1及其施行細則第42條、45條等規定，處以罰鍰新台幣120萬元，經確定罰鍰已匯入國庫，今天早上8點，由台中海巡隊派遣10035艇將該船驅離出境，並要求該船不得再進入我禁限制水域違規作業，否則將加重裁罰金額，甚至扣留船。
台中海巡隊表示，海巡署艦隊分署執行「護永專案」及「海洋保育執法擴大掃蕩專案」之成效，不只說明政府維護海洋資源與護漁之決心不打折扣，更向國人宣示海巡保育執法絕不鬆懈，如有發現破壞海洋生態與漁業資源之不當行為，請利用海巡「118」免費服務電話或(04)2657-2782，台中海巡隊將立即前往處理。
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