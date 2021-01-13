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過年將到 清水警宣導民眾全家外出可申請設置巡邏箱

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

農曆春節將到，台中市清水警分局副分局長陳春安昨天上警察廣播電台台中台說，年節時間又到了，過年期間警察的安全維護工作現在稱為「重要節日安全維護工作」，勤務著重在「治安平穩、交通順暢、民眾安心」；如民眾要舉家外出，可以向派出所申請設置巡邏箱，協助在住家附近防竊巡邏守望；如果有提領大量現金的需求，可以請行員向警察分局申請護鈔，會由就近派出所派員到場協助，警察工作在春節期間不打烊，期望民眾可以安心過好年。

副分局長陳春安接受警察廣播電台台中台「945會客室」節目專訪，他表示，現今新興毒品多元，吸毒人口有逐漸年輕化趨勢，不肖分子為不法牟利，將多種毒品以糖果、梅子粉及咖啡包等形式包裝，吸引年輕朋友吸食成癮，以致毒品問題日益氾濫，他呼籲社會大眾，請針對家中孩童加強宣導，勿接受來路不明的飲料或零食，針對家中孩童學習及交友狀況，務必要多加了解掌握。

陳春安也在節目中與民眾分享許多詐騙手法，呼籲民眾選擇網站上評價良好的賣家，避免私下交易，並選擇貨到付款，提醒大家，ATM只能把錢轉出去或領出來，並沒有解除分期付款、辨識身分或退稅領錢的功能，其他像是以援交、猜猜我是誰、中獎、綁架或親人出事、退稅等理由要求匯款或到超商購買遊戲點數沖帳等有關金錢事宜，就應提高警覺懷疑是詐騙，務必保持冷靜，先掛斷電話，向親友或直接撥打165查證。

陳春安表示，防範詐欺手法，只要記得三不、二要，不要提供銀行帳戶、身份證件、手機門號、不要幫人領錢或轉帳、不要依照他人指示購買點數或匯款；要打165查證、要相信警察。

台中市清水警分局副分局長陳春安（右）上警廣電台宣導預防犯罪。圖／警方提供
台中市清水警分局副分局長陳春安（右）上警廣電台宣導預防犯罪。圖／警方提供

警察 毒品

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