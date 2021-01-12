中和佛門道場喋血 新北檢聲押「山水老師」

「山水老師」李成祿被控殺人未遂，今晚被新北地檢署聲押禁見。本報資料照片

昔日股市名人「阿丁」陳賢保退休後在新北市一處道場潛心修佛，昨天凌晨一群人前往「請」他重出江湖遭拒，演變成鬥毆衝突，四人送醫；檢警查出是另一名股市聞人「山水老師」李成祿帶人前往，昨晚傳拘5人到案漏夜偵詢，稍早依殺人未遂等罪聲押禁見李成祿和周姓、康姓2名同夥。

據了解，陳賢保曾是媒體人，主跑財經路線，後熟悉股票操盤移轉重心，漸漸在股市闖出名聲，近幾年虔心宗教信仰。「山水老師」李成祿曾在第四台解說股票，過去曾因公司獲利上億引起關注，也曾因炒股被檢調約談。

昨天凌晨，李成祿帶著一群人到陳修行的道場力邀陳「出山」，又被拒於門外，李等人想硬闖道場被其他人攔阻，雙方口角衝突。李的人馬持開山刀、電擊棒和高爾夫球桿攻擊，砍傷道場3名男子；道場報警，李等人才離開，李方許姓男子因掛彩留在現場。

檢警昨天傍晚陸續傳拘李成祿等人到案，因拒絕夜間偵訊，今天上午才繼續做筆錄。

被害人雖然受傷部位多為手腳等處，但因為傷勢是為了抵抗對方朝其致命部位攻擊造成，所以提告李等人涉殺人未遂；李到案後，僅承認有前往道場，但一提到衝突，就支吾其詞，辯稱現場混亂，不清楚狀況到底怎麼發生。