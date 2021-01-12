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好消息！永裕興18號失聯14天 台船冒浪繫纜拖離暴風圈

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好消息！永裕興18號失聯14天 台船冒浪繫纜拖離暴風圈

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

永裕興18號失聯14天，今天傳出有台船冒大浪繫纜拖離暴風圈。圖／讀者提供
永裕興18號失聯14天，今天傳出有台船冒大浪繫纜拖離暴風圈。圖／讀者提供

蘇澳籍漁船永裕興18號失聯在中途島海域漂流14天，但受限風浪大而無法靠近，今天傳出東港籍漁船「億榮18號」漁船，冒巨浪靠近「永」船，繫上纜繩準備將「永」船脫離暴風圈，預計明天將可登船確認船艙狀況。

永裕興18號漁船上個月30日失聯，後來在中途島東北方海域被美國定翼機找到，漁船失去動力，逐漸往西南方漂流，船上10人生死不明；附近原本4艘漁船等待靠近一探究竟，後來漁業署又連絡增援4艘漁船，但都因風浪太大而無法接近永裕興18號。

直到昨天趁著浪稍小了一些，「連鴻67號」上午10點抵達「永」船最新位置，兩船距離最近，但風浪大無法登上「永」船，「連」船船員還在甲板上呼喊「永」船船上的船員多次，更以自身船頭去碰撞「永」船船尾，故意發出巨大聲響，試圖讓「永」船上人員出來，但都沒有人回應。

今下午台灣時間3時許，億榮18號催足馬力接近「永船」，船員冒著大浪冒險靠近，順利將纜繩繫上永船，因當地海域正值深夜、風浪大，預計拖離暴風圈後，才會派員上船查看。

東港 漁業署 蘇澳

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