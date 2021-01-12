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刑事局跨國緝毒 2020年共破9案逮20嫌

中央社 / 台北12日電

刑事局統計去年跨國合作於第三地查獲毒品案，共查獲9案20嫌、逾683公斤各式毒品。其中，去年底和泰國警方聯手在泰國暖武里查獲一批擬走私來台毒品、市價近新台幣14億元。

根據刑事局今天最新統計資料指出，去年跨國合作於第三地查獲毒品案，共計9案20嫌，以及安非他命、一粒眠、K他命和海洛因等毒品共683.05公斤，合作國家和破獲地點包括有日本、印尼、泰國、馬來西亞和越南。

刑事局偵查第八大隊大隊長謝有筆下午出席破案記者會指出，警方專案小組日前接獲線報，有不法走私集團持有大量毒品，且擬在泰國境內分裝毒品走私來台，經通報刑事局駐泰國聯絡官後，攜手泰國警方在去年12月15日晚間10時許於泰國暖武里一處倉庫，查獲藏於裝有樹薯粉的太空包毒品，經以「拉曼光譜儀」檢驗出K他命、毛重208公斤，並逮捕29歲泰國女嫌莎瓦帕（Saowapha Nasalee）。

隨後循線至莎瓦帕位於泰國曼谷住處搜索，再查獲印有「一帆風順」的312塊海洛因磚、共228公斤，並向上溯源於同年12月19日查獲2名共犯，分別為35歲泰國男嫌和33歲泰國女嫌，目前全案仍持續由台泰警方擴大偵辦中。

另，偵八大隊和警政署保三總隊第二大隊於去年11月底也接獲毒品線報，經配合大數據分析發現，有不法分子擬從巴基斯坦利用海運輪船貨櫃走私K他命及毒品原料至台灣或第三國，隨即報請檢察官指揮偵辦。

專案小組發現有巴基斯坦以輪船海運出口鹽燈方式，行經麻六甲海峽至台灣的2個貨櫃相當可疑，立即派刑事局駐新加坡聯絡官沿途密切監控貨輪與貨櫃，當貨櫃抵達高雄關108號碼頭後，於去年12月4日會同關務署開櫃查驗，當場查獲鹽燈內夾藏185公斤K他命，並持續溯源於同年12月11日在高雄市仁武區倉庫拘提21歲洪男等5名犯嫌到案。

同時，在倉庫內查獲第4級毒品「三級丁氧羰基去甲基K他命」950公斤，全案詢後解送橋頭地檢署偵辦，洪男、24歲謝男和43歲蘇男等3嫌聲押獲准。

警方初估，泰國案毒品市價約為新台幣14億元，巴基斯坦案毒品市價約為6億元，成功截、拒毒品於關口和境外。

毒品 泰國 走私

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