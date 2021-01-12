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老毒蟲戒毒不成再被逮 遭家人狂飆罵、員警直搖頭
68歲林姓男子曾多次涉毒遭逮，仍不改吸毒惡習，台北市警方日前溯源毒品案，發現林男又與藥頭買毒，還擁槍自重，前往其住處逮人時，林男家人見員警找上門，立刻翻臉大罵林男「不是說戒了嗎？」，林男頓時不知所措，狼狽處境就連現場員警也看得直搖頭。
據悉，林男自年輕就有吸毒惡習，曾多次遭警方逮捕送辦，但遲未成功戒毒。警方溯源毒品案期間，發現林仍不時向數名毒品藥頭購買毒品，有曾與林男交易過的藥頭還說，林男疑似因為年紀較長，深怕遭人黑吃黑，常隨身帶「傢伙」外出交易，擁槍自重。
警方經數月蒐證，循線到台北市信義區一處國宅抓人，林男一家人正好準備外出餐敘，只是其家人一見警方找上門，原本還有說有笑，下一秒就立刻翻臉，大罵林男「不是說戒了嗎？」並指責多年來已有無數次因為吸毒被逮，罵得他無地自容、不知所措。
員警見狀除了無奈搖頭，同時也出示搜索票，進入林男住處執行搜索，當場查獲1把改造手槍、1枚子彈及毒品安非他命6.32公克，全案詢後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將林男送辦，後續將擴大追查毒品來源。
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