女子新歡幫出氣連射舊愛賓士16槍 3人遭送辦

高市一名女子因與前男友發生嫌隙，女子現任男友古姓男子竟率人持瓦斯槍射擊女子前男友賓士16槍。三民一警分局昨天逮捕3人，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

高雄市政府警察局三民一分局今天指出，警方10日晚間11時許獲報，河北二路上有車輛遭槍擊毀損，員警趕赴現場卻發現犯嫌均已逃逸無蹤。警方通報鑑識小組到場採證，發現鋼珠16枚、8個彈孔，成立專案小組全力查緝。

警方調查，此案源於一名女子與前男友發生口角糾紛，事後女子輾轉向現任男友古男抱怨，古男為幫女友出氣，並在10日晚間11時許夥同李姓、蔣姓男子前往女子前男友經常出沒的民宅。

3人當天分別手持3把長、短瓦斯槍，共同搭車至作案地點附近，隨後開槍射擊女子前男友所有的賓士車連續16發，導致車身、車燈毀損，接著各自逃逸。

三民一分局說明，經警方擴大調閱監視器，針對人、車逐一過濾及清查，並配合大數據資料分析，鎖定犯嫌身分、逃逸路徑及藏匿地點。3名犯嫌自知難逃法網，經警方多方管道策動，分別於昨天下午陸續到案，詢問後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法恐嚇、毀損罪嫌移送高雄地檢署偵辦。