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赴酒攤買2根大腸包小腸進場被譏笑 連開4槍傷2人判9年

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

朱男前年底到酒店包廂訪友，劉姓友人要他帶些吃的，朱僅買2根大腸包小腸數量過少被譏笑，氣得持槍報復，開槍擊中劉男右胸，酒店員工阿川上前制止，也遭朱開槍，所幸子彈僅由阿川右頸部擦過，台中高分院依殺人未遂罪將朱男判刑9年。可上訴三審。

合議庭審酌，朱男（45歲）與劉姓友人發生爭執時，未思秉持理性與和平態度處理與解決，持槍朝劉男及服務生阿川身體射擊，置他人身體安全於不顧，造成2人受傷，犯後否認犯行，予以判刑。

判決書指出，朱男於2019年12月25日深夜，至台中市「55時尚會館」包廂拜訪劉姓友人，翌日凌晨，因購買大腸包小腸數量過少，遭劉男當眾數落，因而心生不滿，離開包廂至他所駕駛到場的機車置物箱內，取出改造手槍及子彈，返抵「55時尚會館」大廳櫃檯前，與劉再起爭執。

朱取出改造手槍，拉滑套使子彈進入膛室，因手槍彈匣掉落地面，朱拾起彈匣裝回手槍後，將手槍槍口抵住劉頭部左側太陽穴，劉隨即反擊，2人開始拉扯、推擠，「55時尚會館」廖姓員見狀，走到2人中間勸阻。

過程中，朱男曾嘗試開槍射擊1次，惟無法順利擊發(第1槍)；朱隨即朝地板開槍成功擊發1次(第2槍)，子彈擦過廖左手腕但未成傷。

朱再朝劉男開槍射擊1次(第3槍)，子彈穿過劉尚羿之右胸、腹部，使劉受有創傷性右側肋骨骨折及氣血胸、創傷性橫膈破裂、創傷性肝臟撕裂等傷害而倒地。

「55時尚會館」員工阿川見狀，上前欲制止朱，朱於拉扯過程中，朝阿川頸部方向射擊1次(第4槍)，所幸子彈僅由阿川右頸部擦過，致劉漢川受有右側頸部開放性傷口的傷害。經在場員工將朱男壓在地，並將劉男及阿川送醫急救，均倖免於死。

朱男赴酒攤僅買2根大腸包小腸數量過少被譏笑，氣得連開4槍，造成1重傷、1輕傷，台中高分院依殺人未遂罪將朱男判刑9年。可上訴三審。圖／本報資料照
朱男赴酒攤僅買2根大腸包小腸數量過少被譏笑，氣得連開4槍，造成1重傷、1輕傷，台中高分院依殺人未遂罪將朱男判刑9年。可上訴三審。圖／本報資料照

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