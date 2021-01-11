終於有漁船靠近永裕興18號失聯船 呼叫對方無人回應

蘇澳籍漁船永裕興18號失聯在中途島海域漂流13天，附近有8艘支船準備前往援救，但受限風浪大而無法靠近，今天終於「連鴻67號」漁船駛抵現場，船員大聲呼叫對方，並試著開船去碰撞「永」船，都無人回應；由於海況不佳，「連」船找不到人，離開現場避風。

事發這麼多天，「連鴻67號」是第一艘得以靠近的漁船，仍無法尋獲船上的10名失聯船員。家屬表示，海上風浪大，不見得呼叫或用船碰撞的方式，對方船員就可以聽得到，一切仍必須上船搜尋才知真相。

永裕興18號漁船上個月30日失聯，後來在中途島東北方海域被美國定翼機找到，漁船失去動力，逐漸往西南方漂流，船上10人生死不明；附近原本4艘漁船等待靠近一探究竟，後來漁業署又連絡增援4艘漁船，但都因風浪太大而無法接近永裕興18號，直到今天趁著浪稍小了一些，「連鴻67號」上午10點抵達「永」船最新位置。

根據「連」船船長回報，風浪大無法登上「永」船，他有開船繞巡四周並拍照，船員還在甲板上呼喊「永」船船上的船員多次，更以自身船頭去碰撞「永」船船尾，故意發出巨大聲響，試圖讓「永」船上人員出來，但都沒有人回應。