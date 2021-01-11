新發現！碰墊被撿到船上 永裕興18漂流船「有人存活」

台籍「永裕興18號」漁船失聯被發現在中途島海域漂流，經過13天，今天有新發現！根據美國9日傳回最新空拍照，對比本月2日第一次空拍照，竟然發現原本繫在船邊的3塊碰墊被搬到船上。蘇澳地方人士得知後相當驚喜，研判船上「絕對有人存活」，家屬拜託不管我方或美國船艦趕快登船救人。

中途島海域的風浪相當大，從上個月30日宜蘭蘇澳籍「永」船失聯後漂流，船上共有1名台籍船長及9名印尼籍船員，至今生死未卜，附近想要援救的漁船都難以靠近。由於「永」船海上漂流不斷出現位移，美方派定翼機重新定位並提供1月9日拍攝的最新照片，這份照片也傳回蘇澳及家屬，經過仔細比對，有驚人發現。

原本2日繫在左舷下方船邊、被懷疑是船員要逃生的3塊碰墊，竟然不見了；在最新傳回的9日照片中，3塊碰墊被移動「出現在船上」，其中1塊位於船上煙窗旁、2塊放在漁船左邊通道。

漁業署也證實，從美方提供1月2日及1月9日拍攝的「永」船照片比對，的確發現船上避碰的保麗龍墊有被移動情形，已透過外交部與國搜中心持續洽請美方派遣軍艦協助登船查看及救援。

蘇澳區漁會表示，具有浮力的碰墊是漁船出海後放在船上，當返港靠近碼頭時，作為船體防撞之用，有可能遭遇風浪的當下，被打落船邊或有船員想藉以逃生，如今證據顯示被人移動，「永」船絕對有人存活，有可能天寒地凍，躲在船艙內。