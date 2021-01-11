硬請昔日股市名人出山釀喋血衝突 「山水老師」李成祿到案

新北市中和某道場今天凌晨傳出鬥毆喋血衝突，雙方人馬共有4人因刀傷送醫，幸治療後無礙。警方初步調查，整起事件與昔日炒股名人「阿丁」陳賢保、「山水老師」李成祿2人有關，且主要原因在李成祿一方，全案朝傷害、妨害自由等罪偵辦中。

據了解，股市名人「阿丁」本名陳賢保，過去曾是媒體人，主跑財經路線，熟悉股票操盤後，逐步移轉重心，漸漸在股市闖出名聲，但近幾年虔心宗教信仰，不再股海浮沉。「山水老師」李成祿曾在第四台解說股票，過去曾因公司獲利上億引起媒體關注，但也曾因炒股被檢調約談。

警方調查，李成祿有意東山再起，已計畫炒股多時，為了增加獲利，所以找陳保賢合作，但陳表示自己已經退休，潛心修佛，無意回到股海沉浮，多次拒絕合作。

今天凌晨，李成祿帶著一群黑衣人到陳平時修行的道場，再次邀請陳「出山」操盤，結果又被陳拒於門外。後來，李等人因為硬要進道場找陳，遭到道場人員攔阻，雙方一陣口角，演變肢體衝突，佛門清幽之地變成是非之地。

混亂中，李成祿持開山刀、電集棒和高爾夫球等器械攻擊，砍傷道場一名朱姓男子和二名蘇姓男子，但自己一方也有一名許姓男子掛彩；李等人見對方報警，急忙離開，獨留許男在現場。

警方到場後，通知救護車將傷者送醫，經戒護治療，傷者已無大礙。不過，李成祿一行人離開道場後，道場多了一個裝有電線、計時器的管狀物品，疑似爆裂物，也引起不小騷動，所幸防爆小組處理後，該物品內無火藥。