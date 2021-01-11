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高雄民宅旁半夜槍響！賓士車挨7槍 地留16顆鋼珠
高雄市三民區河北路民宅旁一輛賓士車昨晚遭人開槍毀損，警方獲報趕往現場時歹徒已逃逸，經調閱監視器，發現有3名歹徒以瓦斯槍朝車輛開槍，現場也拾獲16顆鋼珠，初步了解，疑似與車主個人糾紛有關，警方已鎖定特定對象，積極追查嫌犯到案說明。
河北路一處民宅旁昨晚10時許連續傳出槍響，附近民眾嚇得趕緊報警，到友人家中聊天的賓士車車主也到外查看，但3名歹徒已搭計程車逃逸，車輛共挨了7槍，彈孔布滿賓士車車燈及擋風玻璃。
據了解，3名歹徒當晚從新興區七賢路上搭計程車前往，再步行至案發現場，朝著賓士車以瓦斯槍毀損車體後，隨即搭乘車輛逃逸，因3名歹徒有戴口罩並以衣物遮蔽身形，車主無法判斷是否為認識的人所為，警方不排除教唆犯案。
三民一警分局表示，車主當時前往訪友，3名歹徒疑似知道車主會將車輛停在固定位置因此犯案，目前已掌握特定對象，並根據車主提供相關資訊，釐清可能糾紛原因，積極追查在逃嫌犯。
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