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網購高風險賣場 刑事局公布前5名：momo購物網居冠

中央社 / 台北11日電

刑事局統計去年受理解除分期付款詐騙案，今天公布全國高風險賣場前5名，以momo購物網居冠、依序為小三美日、讀冊生活、486團購網以及HITO本舖。

刑事局提醒業者落實資安防護和加強反詐騙宣導。

刑事局發布新聞稿指出，統計去年1至12月受理解除分期付款案件，高風險賣場前5名分別為momo購物網有383件，其次為小三美日283件、讀冊生活275件、486團購網242件，以及HITO本舖208件。

此外，上述案件受害者皆為接獲假冒賣場公司的客服電話後，歹徒聲稱「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員」等話術，要求受害者前往操作ATM、購買遊戲點數、使用網路銀行或APP以解除設定，藉此騙取金錢。

刑事局分析，近年來「解除分期付款」均為被害案件數最高的詐騙手法，歹徒常駭入電商或電商委託的系統商資料庫，再竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等，隨後以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求受害人前往操作ATM、購買遊戲點數或網路匯款來解除設定。

為防範這類詐騙手法，刑事局說，除每天提醒高風險電商加強資安防護外，也彙整電商業者因個資外洩仍需負損害賠償責任的判決，促請高風險電商落實資安防護。

同時，刑事局每週也針對被害件數逾5件的疑似個資外洩電商發函通知，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至晚間10時等相關作為範例和簡訊範例供參考，並要求賣場業者強化資安防護措施，和在網頁置放反詐騙宣導。

刑事局也透過165反詐騙宣導管道定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙；並彙整受理案件情資供專責單位循線追查可疑犯嫌。

刑事局呼籲，民眾若接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+2」、「+886」等號碼，且電話對談若聽到「解除分期付款設定」、「重複扣款」及「升級VIP」等關鍵字，請立即掛斷並通報165反詐騙諮詢專線。

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