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台中男不爽被擋路 高鐵站附近連開4槍幸未釀人命

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鄭姓男子在去年間從玩具店買了3把玩具槍後，針對其中2把改造，另從網路購買零件，製成子彈，鄭在去年10月間，身帶2把改造槍、數十發子彈，行經台中高鐵站附近時，不滿劉姓女子開車擋路，鄭拿出改造手槍開槍，幸未擊中劉女，警方隔天循線帶回鄭，並查扣涉案槍彈，經鑑驗具殺傷力，台中地檢署今偵結，依槍砲、殺人未遂罪嫌起訴鄭。

起訴書指出，台中市鄭姓男子（21歲）在去年5、6月間，先在西屯區某玩具店買了3把玩具槍，隨後在住處利用工具，將其中2把玩具槍的槍管貫通、改裝撞針跟彈簧等零件，將2把玩具槍改造成可發射子彈，具有殺傷力的改造手槍，鄭又在不明時間，在網路購買數量不詳的空包彈殼、彈頭、火藥等零件後，製作出改造子彈，並將2把改造手槍、68發子彈放在車內。

鄭姓男子在去年10月15日晚間10時許，開車行經烏日區中山路三段、高鐵東路時，因不滿劉姓女子的轎車擋住他的去路，心生不滿，拿出一把改造手槍，朝著劉女轎車開了4槍，擊中轎車的駕駛座車門、左前葉子板，幸好子彈未擊中劉女。

警方接獲通報後，報請檢察官指揮，全案在案發隔天，警方就持拘票上門，查獲欲開車逃逸的鄭姓男子，並查扣涉案改造手槍、子彈，經送鑑定後，認定改造手槍、子彈具有殺傷力，全案依槍砲、殺人未遂罪，移送台中地檢署偵辦。

鄭姓男子在偵訊時，否認涉案，辯稱只是朝車輪涉及，是劉女突然加速衝上來，才會涉及到駕駛座的車門與葉子板，沒有殺人意圖，「只是想嚇嚇她」。

台中地檢署偵結，認定鄭姓男子涉殺人未遂、毀損、槍砲等罪，都是想像競合犯，建請院方依殺人未遂、槍砲二罪論處，今依法起訴。

台中市鄭姓男子持有改造手槍、子彈，去年10月間因不滿他人擋路，而拿出改造手槍連開4槍，台中地檢署今偵結，依槍砲、殺人未遂二罪起訴。圖／報系資料照
台中市鄭姓男子持有改造手槍、子彈，去年10月間因不滿他人擋路，而拿出改造手槍連開4槍，台中地檢署今偵結，依槍砲、殺人未遂二罪起訴。圖／報系資料照

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