買大麻2次爽約怕被報復 竟揪人一起刺死賣家

台北市萬華區去年10月發生命案，男子朱寶寅買大麻爽約與林姓毒販發生衝突，找胞弟朱寶辰等人邀約林理論，持刀刺死林；台北地檢署偵辦，今天依殺人、傷害致死、聚眾鬥毆致死罪嫌起訴朱氏兄弟及幫眾10人。

22歲的朱寶寅到案一度辯稱是為4000元賭債鬥毆，不過，檢警查出，朱與林約定買大麻卻2次爽約，深怕林登門報復，決定先發制人，與朱寶辰將林約出，埋伏在台北市長順街水門內的廢棄車道草叢，待林一現身就群起圍攻，混亂中，朱寶寅持折疊刀刺殺林。

起訴書指出，2020年10月5日，林姓毒販與其他6名男女分乘3輛車抵達長順街的水門，林質問朱寶寅為何爽約，與朱共赴談判的人衝出持球棒朝林圍毆，林的友人落荒而逃，朱寶寅則持折疊刀刺向林的左胸、左腹10多刀，刺破林的心臟。