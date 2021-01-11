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買大麻2次爽約怕被報復 竟揪人一起刺死賣家

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

台北市萬華區去年10月發生命案，男子朱寶寅買大麻爽約與林姓毒販發生衝突，找胞弟朱寶辰等人邀約林理論，持刀刺死林；台北地檢署偵辦，今天依殺人、傷害致死、聚眾鬥毆致死罪嫌起訴朱氏兄弟及幫眾10人。

22歲的朱寶寅到案一度辯稱是為4000元賭債鬥毆，不過，檢警查出，朱與林約定買大麻卻2次爽約，深怕林登門報復，決定先發制人，與朱寶辰將林約出，埋伏在台北市長順街水門內的廢棄車道草叢，待林一現身就群起圍攻，混亂中，朱寶寅持折疊刀刺殺林。

起訴書指出，2020年10月5日，林姓毒販與其他6名男女分乘3輛車抵達長順街的水門，林質問朱寶寅為何爽約，與朱共赴談判的人衝出持球棒朝林圍毆，林的友人落荒而逃，朱寶寅則持折疊刀刺向林的左胸、左腹10多刀，刺破林的心臟。

事發隔天，朱寶寅在龍山寺附近被警方逮捕，由於案發現場沒有裝設監視器，檢警全面調閱道路監視器循線偵緝，查獲朱寶寅等人搭乘的車輛、鎖定涉案對象，陸續逮捕參與逞凶者到案，依殺人等罪嫌將10人全部移送法辦。

圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影

監視器 大麻 殺人

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