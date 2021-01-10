快訊

陽交大學首任校長林奇宏勝出 產學界批是「上面要的人」

台東蘇姓遊民持刀搶劫 警方依強盜罪移送偵辦

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東市中華路一間服飾店，今天下午被1名遊民闖入持刀搶劫，得手新台幣4千多元後，欲離開時被通報趕來的員警逮個正著，員警使用齊眉棍、辣椒水將嫌犯壓制帶回分局。警方訊後依強盜罪嫌移送台東地檢署偵辦。

這起持刀搶案發生在下午1點20分，1名渾身酒氣男子，突然闖進中華路上一間服飾店，並亮起小刀走向櫃台，直接將櫃台收銀機內的錢拿走離開，店員發現立刻打電話報警。，

警方獲報後，立即通知線上巡邏員警趕抵現場，員警走進服飾店內，嫌犯剛好欲離開現場，員警見狀大聲喝令趴下，嫌犯欲設法逃脫，順手將得手的銅板硬幣丟擲員警，員警運用齊眉棍、辣椒水制服嫌犯，迅速壓制上銬。

警方當場從嫌犯身上起獲新台幣4千多元贓款及1把犯案時的小刀，調查發現嫌犯為34歲的蘇姓男子，平時居無定所，也無業狀態，犯案時散發濃濃酒氣。蘇嫌辯稱自己患有精神疾病，所以才會搶錢。警方訊後依強盜罪嫌移送法辦。

台東警分局呼籲，年關將近，金錢交易較大，請民眾務必提高警覺，以免讓歹徒有機可乘，發現可疑務必撥打110報警處理。

台東市中華路一間服飾店 ，今天下午被1名遊民闖入持刀搶劫，得手新台幣4千多元後，欲離開時被通報趕來的員警逮個正著，並將嫌犯壓制帶回分局。圖／台東警分局提供
台東市中華路一間服飾店 ，今天下午被1名遊民闖入持刀搶劫，得手新台幣4千多元後，欲離開時被通報趕來的員警逮個正著，並將嫌犯壓制帶回分局。圖／台東警分局提供
持刀搶劫的34歲蘇姓男子，警方偵訊後依強盜罪嫌移送台東地檢署偵辦。圖／台東警分局提供
持刀搶劫的34歲蘇姓男子，警方偵訊後依強盜罪嫌移送台東地檢署偵辦。圖／台東警分局提供

台東 強盜 制服

延伸閱讀

新北、花蓮橙色低溫特報 今晚至明天低溫10度以下

台東1遊民疑持刀搶劫 警方火速壓制帶回偵辦

台中太平住家1次失竊10雙鞋 警疑遊民所為已掌握身分

寒流持續發威 新北今6人送醫 救回二人 包括遊民共4死

相關新聞

台東蘇姓遊民持刀搶劫 警方依強盜罪移送偵辦

台東市中華路一間服飾店，今天下午被1名遊民闖入持刀搶劫，得手新台幣4千多元後，欲離開時被通報趕來的員警逮個正著，員警使...

左轉A柱遮眼 台南計程車撞死機車騎士

林姓男子駕駛計程車行經台南市中西區康樂街口要左轉，撞上直行民生路在電子廠擔任工程師鄭姓男騎士，鄭送醫今天不治。警方調查，...

台東1遊民疑持刀搶劫 警方火速壓制帶回偵辦

台東市中華路一間服飾店，今天下午1點多傳出男性遊民疑持刀搶劫，警方獲報不到3分鐘即將男遊民壓制在地，並帶回派出所偵辦。...

台中太平住家1次失竊10雙鞋 警疑遊民所為已掌握身分

台中市太平區最近出現竊鞋盗，周姓女市民今在臉書上說，臉書社團雖po過鞋子被偷，但沒想到昨也發生在她家，且一次被偷走10雙...

「大法師」狠父摑死14天大男嬰 遭重判18年還想拖女友下水

桃園林姓男子自稱天師、大法師，不滿和郭姓女友生下的兒子哭鬧，不顧男嬰才14天大就掌摑打死，還在嬰屍肚上蓋紅色符印、草草用...

不滿遭鐵棍毆打 追逐115公尺持尖刀刺死越南同鄉

武姓越南籍移工不滿排解朋友糾紛遭陳姓移工毆打，找來范姓移工分別持尖刀、安全帽尋釁，從後方持刀刺進右胸壁，抽刀血跡四濺後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。