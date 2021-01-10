台東蘇姓遊民持刀搶劫 警方依強盜罪移送偵辦

台東市中華路一間服飾店，今天下午被1名遊民闖入持刀搶劫，得手新台幣4千多元後，欲離開時被通報趕來的員警逮個正著，員警使用齊眉棍、辣椒水將嫌犯壓制帶回分局。警方訊後依強盜罪嫌移送台東地檢署偵辦。

這起持刀搶案發生在下午1點20分，1名渾身酒氣男子，突然闖進中華路上一間服飾店，並亮起小刀走向櫃台，直接將櫃台收銀機內的錢拿走離開，店員發現立刻打電話報警。，

警方獲報後，立即通知線上巡邏員警趕抵現場，員警走進服飾店內，嫌犯剛好欲離開現場，員警見狀大聲喝令趴下，嫌犯欲設法逃脫，順手將得手的銅板硬幣丟擲員警，員警運用齊眉棍、辣椒水制服嫌犯，迅速壓制上銬。

警方當場從嫌犯身上起獲新台幣4千多元贓款及1把犯案時的小刀，調查發現嫌犯為34歲的蘇姓男子，平時居無定所，也無業狀態，犯案時散發濃濃酒氣。蘇嫌辯稱自己患有精神疾病，所以才會搶錢。警方訊後依強盜罪嫌移送法辦。