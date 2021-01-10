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2萬元振興券買毒？他遭扣怕年底成廢紙急求檢發還獲准

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園吳姓男子投宿旅館遇臨檢，被起獲海洛因、安非他命還有2萬多元的振興券，訊時吳坦承持有但否認買賣，辯稱振興券是準備買毒用的，因全案查無販賣實證，檢方依持有毒品罪起訴他；吳擔心扣案振興券到年底作廢，急著遞狀紙聲請發還，檢方考量不影響當事人權益，已趕在去年底發還。

吳男落網後，因當時還有另案在身，已被發監入獄執行，他擔心被扣的2萬多振興券到2020年底期滿變廢紙，在本件偵結後寫狀紙向檢方聲請發還，檢察官考量，全案無販賣實證，吳過往也無販毒前科，且另有扣案8萬元現金、吳人也在監，為不影響他權益，趕在去年底前以急件發還給他家人。

檢警調查，吳男（40歲）去年8月3日凌晨在桃園國際機場附近，和1名年籍不詳男子買海洛因、安非他命，隔天中午在大園區1間汽車旅館投宿時，因警方剛好臨檢發現，並在房間內扣得7包安非他命、6包海洛因，以及分裝袋、注射針筒等物。

此外，警方還查扣現金8萬元，另外還有2萬300元的振興券，一度懷疑鄭涉嫌以現金、振興券交互使用買賣毒品，依意圖販賣而持有第一、二級毒品等罪嫌送辦。

檢方訊時，鄭坦承持有，但堅決否認買賣，辯稱當時身上的現金、2萬多元振興券都是要拿來買毒用的；檢方查，全案除查獲相關毒品，但並未有吳曾販毒給何人、或有何人指證向他買毒證據，也沒有相關帳冊、監聽譯文。

而當時被扣毒品、不明粉末等，經送交刑事局鑑定確認含有海洛因、安非他命，另有警方相關調查證據等，偵結依持有第二級毒品純質淨重20公克以上罪嫌起訴他，且吳有多項毒品前科，建請法院依累犯加重其刑。

振興券示意圖。記者曾健祐／攝影
振興券示意圖。記者曾健祐／攝影

毒品 販毒 振興券

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