酒店走道看不順眼嗆聲打架 警帶回24人聚眾鬥毆送辦

北市中山區林森北路某酒店今天發生一起酒客打架案，23歲張姓男子疑似準備離場時，在走道與44歲林姓男子互看不順眼，爆發口角、肢體衝突，張涉嫌找來2名陳姓朋友助陣打架，警方獲到場雙方仍在對峙，帶回24人偵辦，全案訊後依照妨害秩序聚眾鬥毆罪嫌移送張等3人，林則依社會秩序維護法裁處。

據悉，今天早上4時許，張男和林男兩方酒客準備裡開酒店，卻在走道上互看不順眼，大聲嗆聲看什麼看等語，爆發肢體衝突，張的人馬共15人、林則9人，過程中張找來21歲陳男、22歲陳男助陣打架，林則自己動手毆人。

酒店內幹部等人聽聞爭吵聲響，隨即衝往走道，但雙方仍在對峙，警方快打部隊獲報到場後，拉開對峙的雙方人馬，帶進不同包廂釐清發生爭吵由來，共計帶回24人回警局偵辦。

雙方動手打人，導致3人臉部、腹部、手腕有擦挫傷，經救護人員到場包紮，傷勢無大礙，也均表示互不提告傷害。全案訊後認定張等3人，涉犯刑法150條妨害秩序聚眾鬥毆罪嫌，移台北地檢署偵辦，林男則依違反社會秩序維護法，函送台北簡易庭裁處。

中山分局呼籲，全民防疫期間，掃蕩街頭暴力仍然是警方當前工作重點，發生街頭聚眾滋事，必以優勢警力快速馳赴現場有效壓制，任何違法情事將嚴正執法，絕不寬貸，務求全面淨化社會治安，展現警方打擊不法之決心。