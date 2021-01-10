快訊

WHO施壓 國際放射師聯盟改我國團體名為「中華台北」

加油趁早 中油：明日起汽、柴油調漲0.5元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒店走道看不順眼嗆聲打架 警帶回24人聚眾鬥毆送辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市中山區林森北路某酒店今天發生一起酒客打架案，23歲張姓男子疑似準備離場時，在走道與44歲林姓男子互看不順眼，爆發口角、肢體衝突，張涉嫌找來2名陳姓朋友助陣打架，警方獲到場雙方仍在對峙，帶回24人偵辦，全案訊後依照妨害秩序聚眾鬥毆罪嫌移送張等3人，林則依社會秩序維護法裁處。

據悉，今天早上4時許，張男和林男兩方酒客準備裡開酒店，卻在走道上互看不順眼，大聲嗆聲看什麼看等語，爆發肢體衝突，張的人馬共15人、林則9人，過程中張找來21歲陳男、22歲陳男助陣打架，林則自己動手毆人。

酒店內幹部等人聽聞爭吵聲響，隨即衝往走道，但雙方仍在對峙，警方快打部隊獲報到場後，拉開對峙的雙方人馬，帶進不同包廂釐清發生爭吵由來，共計帶回24人回警局偵辦。

雙方動手打人，導致3人臉部、腹部、手腕有擦挫傷，經救護人員到場包紮，傷勢無大礙，也均表示互不提告傷害。全案訊後認定張等3人，涉犯刑法150條妨害秩序聚眾鬥毆罪嫌，移台北地檢署偵辦，林男則依違反社會秩序維護法，函送台北簡易庭裁處。

中山分局呼籲，全民防疫期間，掃蕩街頭暴力仍然是警方當前工作重點，發生街頭聚眾滋事，必以優勢警力快速馳赴現場有效壓制，任何違法情事將嚴正執法，絕不寬貸，務求全面淨化社會治安，展現警方打擊不法之決心。

尤其立法院在針對刑法第149、150條修正於去年1月17日生效，民眾聚眾於公眾場所滋事挑戰公權力，人數達3人以上，警方絕對嚴正執法，執法期間將以具體行動打擊犯罪。

張姓男子、林姓男子涉嫌在酒店內嗆聲互毆，警方到場拉開雙方人馬。記者蕭雅娟／翻攝
張姓男子、林姓男子涉嫌在酒店內嗆聲互毆，警方到場拉開雙方人馬。記者蕭雅娟／翻攝

酒店

延伸閱讀

交警一人巧遇街頭鬥毆遭批沒作為 警：部隊3分鐘到場

北大特區聚眾鬥毆連衣服都被脫下 好友反目成仇

林口廟會爆發街頭亂鬥 警方逮捕6人

石門外海油輪鬥毆 緬籍船員遭砍直升機送醫無生命跡象

相關新聞

影／博達女董座葉素菲掏空公司坐牢12年 今早出監搭小黃快閃

博達公司前董事長葉素菲涉嫌掏空博達、尚達公司資產，遭法院依違反證券交易法等罪，判刑16年8月、併科罰金1.8億元確定，葉...

博達女董座葉素菲外役期間當清潔工 在女監穿囚服氣質仍不同

博達科技公司前董事長葉素菲涉掏空公司，遭判刑16年8月，她在2015年申請到台中女子監獄外役監服役，2017年法務部推動...

天冷半夜洗澡一家6口都一氧化碳中毒 4人送醫

台中市清水區今天凌晨發生洗澡一氧化碳中毒案，一家6口都中毒，4人送醫，消防人員檢查發現，又是裝在陽台的熱水器，陽台加裝窗...

國道1號大貨車失控騎上分隔島 賓士車駕駛撞上慘死

國道1號138公里苗栗縣銅鑼鄉路段今天凌晨發生車禍。北上一輛大貨車先撞擊中央分隔島，再騎上分隔島，南下賓士車疑反應不及撞...

2萬元振興券買毒？他遭扣怕年底成廢紙急求檢發還獲准

桃園吳姓男子投宿旅館遇臨檢，被起獲海洛因、安非他命還有2萬多元的振興券，訊時吳坦承持有但否認買賣，辯稱振興券是準備買毒用...

酒店走道看不順眼嗆聲打架 警帶回24人聚眾鬥毆送辦

北市中山區林森北路某酒店今天發生一起酒客打架案，23歲張姓男子疑似準備離場時，在走道與44歲林姓男子互看不順眼，爆發口角...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。