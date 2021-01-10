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拐女鄰居回家又摸又舔 胸留口水成猥褻鐵證

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園鄭姓男子明知女鄰居有心智缺陷，利用她思念母親當誘餌，以要告訴她媽媽下落為由誘拐回家，掀開她衣服摸胸、伸舌舔猥褻，女子因晚歸家人質問才曝光，她並證稱，鄭騙她回家說「你胸部很大」，還拿手機放A片；檢方查，女子胸部上殘留唾液與鄭DNA吻合，依乘機猥褻罪起訴鄭。

檢警調查，鄭男（60歲）是女子鄰居，明知她語言表達、理解能力及反應都比一般人低，去年7月24日晚上卻以要告知她母親的下落當理由，誘騙她回家後還拿手機播放色情片，掀開她內衣撫摸、用嘴吸等方式猥褻。

直到當晚女子回家時間比平常晚，姑姑發覺異狀質問後才曝光；檢方訊時，鄭辯稱，覺得女子怪怪的，有看到她的身障證明，有時候認為她無法接上話題，或是常沈默不語講話不連貫，並坦承當天有約對方回家，但表示用手機播色情片後，是女子自行脫衣他才出手撫摸。

女子則控訴，當晚原本在戶外散步，鄭就靠近搭訕說要告訴她母親得事，自己因為思念媽媽，就跟著鄭回家進入臥房，事前鄭還有對她說「你胸部很大」等語，後來鄭又用手機放成人片，並掀開她衣服用手摸、以嘴巴舔方式猥褻。

女子的姑姑證稱，姪女平時會在社區附近運動，當時發現她沒回來，自己就跑出去找，直到晚上10點多才看到人，姪女則頭低低的，經詢問後對方才說因為鄭自稱要告訴她媽媽的事，所以才跟著回去，但有被掀開衣服摸胸，聽聞後立刻報警。

檢方查，除了相關證詞外，經送交刑事局鑑定，女子胸部上採集到的唾液均呈陽性反應，其DNA與鄭男吻合，另外女子確實領有中度身障手冊證明；檢方認為鄭犯嫌明確，偵結依對於女子利用其心智缺陷不知抗拒而為猥褻行為罪起訴鄭。

鄭男誘騙女子回家，掀開她衣服用手摸、伸舌舔猥褻，檢警在女子胸部採集到唾液和鄭吻合，檢方偵結依乘機猥褻罪起訴他。示意圖／ingimage
鄭男誘騙女子回家，掀開她衣服用手摸、伸舌舔猥褻，檢警在女子胸部採集到唾液和鄭吻合，檢方偵結依乘機猥褻罪起訴他。示意圖／ingimage

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