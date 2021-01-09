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土城傳槍響！偵查隊警員領槍未照SOP 誤射子彈被記過

聯合報 / 記者柯毓庭王長鼎／新北即時報導

新北市土城警分局偵查隊發生槍枝走火，一名謝姓警員在領槍時，疑因未按照SOP，致槍枝在清槍桶內擊發子彈一顆，所幸並無造成人員受傷，土城警方表示，目前全案已由督察組調查，依規定進行懲處，謝記一支大過，督導小隊長則記一支申誡。

據悉，誤擊發子彈的謝員是保一總隊警力支援土城偵查隊的員警之一，去年26日他準備上班領槍，依規定由幹部小隊長在一旁觀看監督。

土城警方表示，謝員不知為何，在進行清槍程序時未注意槍內留有一發子彈，扣下扳機後將子彈擊發在清槍桶內，巨大槍聲引來其他員警查看，所幸並無造成人員傷亡。

新北警方表示，事發後督察組立即介入調查，並通知其他警分局員警進行清槍程序時，務必留意切勿分心。

有員警則私下表示，槍枝彈匣都是只有裝上與否，不可能留有一顆子彈在槍枝內沒注意到，一定是謝員在領槍時心不在焉，未依照SOP進行清槍才會誤擊。

土城警分局。圖／聯合報系資料照
土城警分局。圖／聯合報系資料照

槍枝

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