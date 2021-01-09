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搶集中檢疫所陸返台者最多 頻問「真的像監獄嗎？」

詐團瞄準最新電玩主機 網路詐騙案增加

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局指出，近日電玩主機大廠公布最新世代主機上市售價、預購與開賣日期，因搭載可讓遊戲具更高畫面解析度的CPU及GPU、超高速SSD存取系統及最新科技的Ultra HD Blu-ray光碟機，引發廣大電玩迷預購熱潮，甚至在去年11月19日開賣當日，各大網路購物平台就已銷售一空，不過在一機難求情況下，詐騙集團也趁勢利用假網拍詐騙手法，在臉書社團或拍賣網刊登兜售現貨訊息，詐騙無辜電玩迷。

新北市陳姓男大生，在各大通路搶購遊戲主機未果，去年12月30日瀏覽臉書社團時，發現暱稱「小琪」的女網友在販售新款遊戲主機，因此與女網友互加Line私下交易，並依指示匯款2萬元到對方指定帳戶內，但是女網友收到匯款後就不再回應訊息，男大生才驚覺已落入假網拍詐騙圈套，趕緊到派出所報案。

刑事局統計，自去年11月19日最新遊戲主機上市販售後，到今年1月4日為止，受理此商品的假網拍案件計51件，其中38件甚至以高於主機定價的黃牛價遭騙，讓被害人氣得直呼詐騙集團實在太沒良心。

警方呼籲有網購需求的民眾，應多加注意網購交易安全，不要以通訊軟體私下交易，並慎選具有安全交易機制且資安防護良好的購物平臺，挑選商譽較佳的平臺進行消費，才能降低遭詐風險。有任何問題，可撥打「165反詐騙諮詢專線」洽詢或關注刑事局「CIB局長室」臉書粉絲專頁查看最新詐騙宣導。

警方提醒民眾，最新世代遊戲主機販售後，網路詐騙案增加，圖為新北市男大生與詐騙歹徒對話內容。記者廖炳棋／翻攝
警方提醒民眾，最新世代遊戲主機販售後，網路詐騙案增加，圖為新北市男大生與詐騙歹徒對話內容。記者廖炳棋／翻攝
警方提醒民眾，最新世代遊戲主機販售後，網路詐騙案增加，圖為新北市男大生與詐騙歹徒對話內容。記者廖炳棋／翻攝
警方提醒民眾，最新世代遊戲主機販售後，網路詐騙案增加，圖為新北市男大生與詐騙歹徒對話內容。記者廖炳棋／翻攝
警方提醒民眾，最新世代遊戲主機販售後，網路詐騙案增加。記者廖炳棋／翻攝
警方提醒民眾，最新世代遊戲主機販售後，網路詐騙案增加。記者廖炳棋／翻攝
警方提醒民眾，最新世代遊戲主機販售後，網路詐騙案增加，圖為新北市男大生與詐騙歹徒對話內容。記者廖炳棋／翻攝
警方提醒民眾，最新世代遊戲主機販售後，網路詐騙案增加，圖為新北市男大生與詐騙歹徒對話內容。記者廖炳棋／翻攝

詐騙集團 網拍

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