當3個月義務役兵向班長、上士嗆聲：要到外面試試看？

嘉義縣番路鄉葉姓男子，去年5月入伍服義務役，因態度怠惰被糾舉，竟涉嫌對吳姓士官、李姓上士恐嚇，經部隊訴由嘉義憲兵隊偵辦，檢察官偵查終結，依違反陸海空刑法對長官施強暴罪嫌提起公訴，可處1年以上7年以下有期徒刑。

起訴書指出，20歲葉姓男子去年5月入伍，在嘉義大林營區服義務役，擔任兵器連訓員二兵（同年8月24日退伍），7月6日下午在營區餐廳負責打飯勤務，因為收拾餐廳態度怠惰，被吳姓下士糾舉，葉即恐嚇「你在跟我下眉角，還是要到外面試試看？」

隔日下午打飯勤務，李姓上士告誡他，他又嗆「 你眼神是要ㄨ我是不是？下午打靶有種拿槍向我開槍！」全案經部隊訴由嘉義憲兵隊偵辦，葉姓男子坦承全部犯罪事實，檢察官訊後依法起訴 。