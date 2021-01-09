快訊

寒流襲！台鐵3天至少3起鋼軌斷裂 今上午和平=漢本又斷

884萬元新書虧本賣？ 台鐵稱「價格不一定等於價值」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當3個月義務役兵向班長、上士嗆聲：要到外面試試看？

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣番路鄉葉姓男子，去年5月入伍服義務役，因態度怠惰被糾舉，竟涉嫌對吳姓士官、李姓上士恐嚇，經部隊訴由嘉義憲兵隊偵辦，檢察官偵查終結，依違反陸海空刑法對長官施強暴罪嫌提起公訴，可處1年以上7年以下有期徒刑。

起訴書指出，20歲葉姓男子去年5月入伍，在嘉義大林營區服義務役，擔任兵器連訓員二兵（同年8月24日退伍），7月6日下午在營區餐廳負責打飯勤務，因為收拾餐廳態度怠惰，被吳姓下士糾舉，葉即恐嚇「你在跟我下眉角，還是要到外面試試看？」

隔日下午打飯勤務，李姓上士告誡他，他又嗆「 你眼神是要ㄨ我是不是？下午打靶有種拿槍向我開槍！」全案經部隊訴由嘉義憲兵隊偵辦，葉姓男子坦承全部犯罪事實，檢察官訊後依法起訴 。

嘉義地檢署指出，葉男涉犯陸海空刑法第49條對長官施強暴罪嫌，雖然被害人沒有提告，但此刑責非告訴乃論罪，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，現在當兵義務役期並不長，遇任何問題都應循正當程序提報，切莫因為一時情緒涉犯刑責、後悔莫及。

男子服義務役出言恐嚇班長、上士，嘉義地檢署檢察官偵查終結依法起訴。記者卜敏正／攝影
男子服義務役出言恐嚇班長、上士，嘉義地檢署檢察官偵查終結依法起訴。記者卜敏正／攝影

嘉義 恐嚇 憲兵

延伸閱讀

交警一人巧遇街頭鬥毆遭批沒作為 警：部隊3分鐘到場

共軍最強戰機殲-20 換裝推力更大的發動機

「急凍部隊正集結揮兵南下中」氣象專家示警：這波直逼霸王級寒流

「軍風紀律改革專案」今上路 含酒精飲料禁入軍營

相關新聞

當3個月義務役兵向班長、上士嗆聲：要到外面試試看？

嘉義縣番路鄉葉姓男子，去年5月入伍服義務役，因態度怠惰被糾舉，竟涉嫌對吳姓士官、李姓上士恐嚇，經部隊訴由嘉義憲兵隊偵辦，...

涉私設口罩產線 麥迪康遭搜索

口罩國家隊又傳出包。位於宜蘭五結鄉的外商醫材廠麥迪康公司，涉嫌在廠區另設口罩產線，產線多達10餘條，日產能號稱可達200...

警界搬風 高雄、台南局長去職

警調高層近日一波退休潮，包括警察大學、刑事局長、新北、宜蘭等主官都將異動，此外，半年前才在爭議聲中上任的高雄、台南兩市警...

機房冒煙場館停電 故宮：狀況解除文物安全無虞

國立故宮博物院正館今傍晚5點多傳出機房失火、館場斷電事故，故宮副院長黃永泰表示，經消防隊研判是機房電容器電線過熱，融化時...

高雄市警局發布異動人事 調整46名官警職務

高雄市警局今天下午發布中階警官及派出所長人事調整命令，46人調整職務，訂1月13日報到。高雄市警局表示，另有非主管升職或...

警界人事大風吹！高雄、台南警局長「被撤換」 警界譁然

警界傳出高層人事將大風吹，中央地方有十多人被點名，名義上雖是警大校長黎文明等人16日退休，但異動名單中，驚見僅接任半年的高雄市警局長劉柏良，台南市警局長詹永茂也在撤換名單中，是否去年拔官模式再現，警界輿論譁然。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。