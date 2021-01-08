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不只局長！台南警界大風吹 偵查隊長等13人異動名單出爐

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市警局今天發佈偵查隊長等13名異動名單。記者吳淑玲／翻攝
台南市警局今天發佈偵查隊長等13名異動名單。記者吳淑玲／翻攝
台南市警察局今天發布刑事人員職務異動有13位，11日（下周一）到任，其中包括南市刑大、分局偵查隊長、偵查組長多達9人調任，包括白河分局偵查隊長記堂源調任刑大勤務指揮中心主任。

台南市警局說，考量佳里分局偵查隊隊長及刑事警察大隊專員各1缺待補及部分分局長考核偵查隊隊長不適任現職等，為落實獎優汰劣，強化刑事偵防能量，以應現階段治安工作需要而作出職務調整。

職務遷調的有：南市刑大偵二隊長王啟仁調佳里分局偵查隊長、第二分局偵查隊長吳俊德調刑大偵二隊長、麻豆分局偵查隊長王宥薦調第二分局偵查隊長、刑大偵五隊長陳正忠調麻豆分局偵查隊長、善化分局偵查隊長謝貴琳調刑大偵五隊長、刑大偵查組長陳政輝調善化分局偵查隊長、刑大專員周志遠調刑大偵查組長、公關室警務正劉智豪調刑大專員。

白河分局偵查隊長記堂源調刑大勤務指揮中心主任、刑大勤指中心主任胡義忠調白河分局偵查隊長、刑大偵八隊長張又彬調刑大偵四隊長、保防科股長李政憲調刑大專員代理偵三隊長、刑大偵三隊長方富麒調保防科保防股長。

台南市警察局長詹永茂今天也傳出將異動。

台南市警局今天發佈偵查隊長等13名異動名單。記者吳淑玲／翻攝
台南市警局今天發佈偵查隊長等13名異動名單。記者吳淑玲／翻攝

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