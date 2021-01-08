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高市警局長劉柏良「被異動」？就看陳其邁如何周旋

聯合報 / 記者林保光／即時報導

外傳警政署將異動高階警官，高雄市警局長劉柏良可能調整職務回警政署、刑事局長黃明昭接高雄市警局長。消息昨晚在警界傳開，基層吃驚。劉柏良上午正召開考績會，尚未回應這項說法。

基層也在看，不到半年傳異動，如果劉柏良是升官，陳其邁應該不會阻攔，至於誰接局長，可能有熟悉的人選，但如果劉是「被異動」，就看陳如何與中央溝通，最後關頭留下資歷完整、經驗豐富的劉柏良。

去年警界就相傳，蔡政府可能今年換閣揆，若行政院長蘇貞昌去職，前副總統陳建仁或桃園市長鄭文燦接閣揆，警政署長陳家欽可能異動，因高雄市警察局長劉柏良資歷完整，有可能接警政署長。不過，蔡英文總統去年12月12日與蘇貞昌同台，曾提及不想讓外界繼續揣測她和行政院長蘇貞昌之間的關係，重申他們合作得很好。

由於1月16日將有一批高階警官退休，包括警大校長黎文明也將退休，可能高階人事將再一次大變動。

警界昨晚相傳，劉柏良可能調回警政署，台南市警局長詹永茂也將遭撤換，回警政署任警政委員，刑事局長黃明昭接高雄市警察局長、蘄政委員方仰寧接台南市警察局長，保一總隊代理總隊長黃建榮接嘉義市警察局長、嘉義縣警察局長廖宗山調保三總隊長、副署長黃嘉祿調刑事局長、副署長黃宗仁調新北市警察局長。訊息不斷在警界擴散。

高雄警界認為，劉柏良到高雄立即著手改善治安、交通和疫情，到任不久就走遍各派出所，獲得基層員警愛戴，只是對各種執法措施會迅速提出自己的因應方法，被基層喻為「點子王」；他並著力行銷警政，與議員關係也佳，更是市長陳其邁人馬，如非「升官」而要被「撤換」，被撤換的理由，應只有他以前被稱「炒股」。

不過對炒股說法，劉柏良早在去年9月，便對外解釋，是「正常買賣、正當持有」，多年來他對這些股票都沒買賣過，歷年申報財產也都依規定申報。

傳聞高雄市警察局長劉柏良要調整職務。圖／本報資料照片
傳聞高雄市警察局長劉柏良要調整職務。圖／本報資料照片

警察 高雄市 陳其邁

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